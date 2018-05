Vázne nám to dopředu, cítí Berkovec, navrátilec do sestavy Karviné

Překvapilo vás to?

Není nad čím přemýšlet. Hrajeme o záchranu, přišlo hodně lidí. Pro mě to byl dobrý zápas. Těšil jsem se. Na konci podzimu tam šel zase místo mě Paťo (Le Giang) a chytal dobře. Když se zachráníme, bude to i jeho zásluha.

Trenér Josef Mucha říkal, že změna brankáře měla být pro mužstvo impulz.

Nám to vázne spíš dopředu, než dozadu bohužel.

Která střela vás vystrašila nejvíce?

Ta první střela (Hlinkova z dálky), tu jsem neviděl a vyrazil jsem balon na roh. Ta druhá byla taková propagační, tu jsem si spíš užil. Jinak neměli nic. Jako my.

Baník kopal třináct rohů, deset v prvním poločase.

To je už horší. Nechtěli jsme dělat standardky, ale bohužel. Tlačili, měli převahu hlavně v tom prvním poločase a my dopředu nic. Škoda, že my jsme se neprosazovali více.

Ale z rohů vás neohrozili, že?

Ani ne. Měli tam nějaké hlavy, ale míč chodil vedle. Kluci dobře bránili do těla, odvedli práci za mně.

Oddechl jste si, že Baníku chyběl zraněný útočník Milan Baroš?

Kdyby hrál, bylo by to zajímavější. Oddechl, neoddechl. Je to další hráč. My jsme se připravovali na obě varianty. Prostě nehrál. Tak to je.

V Jihlavě vás v posledním kole čeká utkání o všechno. Jaké bude?Náročné. Už jsem to zažil v Bohemce, kdy jsme museli udělat sedm bodů ze tří zápasů. Nikdo nám nevěřil a povedlo se. Doufám, že to dopadne stejně. Byla by škoda, kdyby Karviná sestoupila. Má hezký stadion, lidi sem chodí. Znám jiné stadiony, kam moc diváků nepřijde a budou ligu hrát. Bohužel.