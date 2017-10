Bagety, džus a okopávání. Neymara provokují, chraňte ho, žádá kouč PSG

Když rozehrával rohový kop, živou bariéru mezi ním a běsnícími fanoušky Marseille muselo vytvořit několik pořadatelů. Při stejné standardce na jiném konci hřiště ho se štíty chránili dokonce policisté.

Na jihu Francie Neymar nebyl vítaným hostem. Nejdražší hráč světa? Modla? Pro nás rozhodně ne, jakoby mu fanoušci na Stade Vélodrome vzkazovali.

„Normálně po mně hodili i bagetu. Nebo Coca-Colu, pomerančový džus... Klidně jsem se tam mohl naobědvat,“ trpce žertoval Neymar.

„Takhle přece fungovat nemůžeme. Jako bych přišel do restaurace a útočil na šéfkuchaře vidličkou a nožem,“ dodal.

Ve Francii se soubojům mezi Marseille a Paříží přezdívá Le Classique. Patří k nejvyostřenějším a nejrizikovějším zápasům tamní ligy. Navzdory přísným bezpečnostním opatřením ho provázejí výtržnosti i násilnosti fanoušků.

Jenže tentokrát Pařížané k zápasu přistupovali jakoby přehlíživě, možná až pohrdavě.

„Hráči Marseille? Neznám žádného,“ prohlásil Dani Alves před utkáním.

„Zápas jako každý jiný,“ prohodil další obránce Thomas Meunier.

Přitom za konečný výsledek 2:2 musí být Saint. Germain ještě hodně rádo. Dvakrát prohrávalo, než ho hluboko v nastaveném čase zachránil Cavani. „Možná jsme tomu nepřikládali takovou důležitost, jakou si takový zápas zaslouží. Aspoň víme pro příště, jakým způsobem nás tady uvítají,“ řekla další miliardová akvizice PSG Kylian Mbappé.

Nenávist vůči pařížskému klubu z nabitého stadionu tryskala. Zvlášť Neymar to schytával, kromě fanoušků také od protihráčů. „Neustále ho faulovali, okopávali, provokovali. Z jeho vyloučení jsme zklamaní,“ řekl trenér Unai Emery.

Neymar zápas nedohrál kvůli incidentu ze závěru zápasu. V 87. minutě neunesl, když ho Lucas Ocampos po odpískání zezadu nakopl. Zvedl se a do protihráče strčil. Byť Ocampos pádu přidal, žlutou kartu dostali oba - pro Neymara byla druhá.

„Nebylo to fér. Když ho v každém zápase provokujete, nedivte se, že je podrážděný. On chce hrát fotbal, takové hráče by měli rozhodčí chránit,“ nabádá kouč Emery.

Jestliže francouzská disciplinárka neřekne jinak, Neymar bude PSG chybět v příštím domácím utkání proti Nice. I přes nedělní ztrátu zůstává Paříž v tabulce na prvním místě. Z deseti zápasů vyhrála osm, ještě neprohrála. Druhé Monako má čtyřbodovou ztrátu.