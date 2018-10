Peníze, nebo srdce? Jak Ukrajina získala brazilský dárek

Svůj fotbalový domov totiž našel na východě Evropy. A místo vysněného žlutého brazilského dresu s hrdostí obléká modrožlutý ukrajinský.

„Bude to můj dárek Ukrajině a všem lidem, kteří mě tu tak hezky přijali,“ líčil, když poprvé prozradil, že chce po pěti letech v zemi požádat o občanství - aby mohl reprezentovat.

Ani nevadí, že se nikdy pořádně nenaučil jazyk, ovládá jen základy ruštiny. Fanoušci k němu přilnuli, protože místo aby válkou sužovanou zemi opustil, rozhodl se zapustit kořeny ještě hlouběji.

„Ukrajina prožívá těžké časy, spousta sportovců zemi opouští a mění občanství. Marlos s ní naopak spojil svou budoucnost. Bravo,“ chválil reprezentační trenér Andrej Ševčenko. „Byl bych blázen, kdybych takového hráče opomíjel.“

To jistě, protože fotbalový myslitel typu Marlose Ukrajincům léta scházel. I Česko už ví, co dovede: na začátku září v prvním utkání Ligy národů patřil k nejlepším na hřišti, přihrál na první gól a řídil hru, na kterou se krásně dívalo.

Dodal jí brazilskou hravost a drzost, která se těžko učí. Zvlášť v zemi, kde pro pohodový plážový rytmus nejsou podmínky.

I Marlos si těžko zvykal, když v lednu 2012 dorazil do promrzlého Charkova jako posila místního Metalistu.

„Neuměl jsem si představit, jak moc těžké to pro mě bude. Zima byla strašlivá, všechno v mžiku mrzlo před očima,“ vzpomínal o pár měsíců později, kdy první šok opadl. „Třiadvacet let jsem žil pořád stejně, najednou jsem se pral se změnou času i s počasím. A nemohl jsem se pořádně soustředit na to, kvůli čemu mě sem přivedli.“

Postupně se zabydlel, stal se hvězdou a rozšířil brazilskou kolonii v Šachtaru Doněck. I z ní vyčníval, ale zase ne tolik, aby přišla pozvánka do brazilské reprezentace.

Možná nejen proto je z něj od loňského září Ukrajinec. Jen co získal pas, médii letěla historka o tom, že za přijetí občanství inkasoval od šéfa Šachtaru milion dolarů - Marlosovo rozhodnutí Doněcku vyřešilo problém s přebytkem cizinců na soupisce.

„Nesmysl. Rozhodl se srdcem,“ ohradil se Šachtar v oficiálním prohlášení. „Marlos naši zem miluje.“

Málokdo měl námitky, Ukrajina brzy poznala, že s brazilským šikulou v sestavě je silnější. Co ukáže v úterý večer?