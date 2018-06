Kapitán, nejstarší věkem i služebně. Třicátníci nám chybějí, říká Suchý

Ve třiceti je Marek Suchý z českého výběru nejstarší. A nikdo jiný na reprezentační srazy déle nejezdí.

„O tom člověk nepřemýšlí, už mám svůj rytmus. Podzim, krátká dovolená na vánoce, jaro, krátká dovolená v létě, zase podzim... Cítím se dobře,“ ujišťuje Suchý.

Od chvíle, kdy národní mužstvo před dvěma lety v létě převzal Karel Jarolím, jeho osudový kouč, vede Česko jako kapitán.

Bude to tak i ve středu v přípravném utkání ve Schwechatu proti Nigérii. U páteční ostudy s Austrálií (0:4) kvůli bolavým zádům nebyl.

V březnu vám bylo třicet, změnilo vás to?

V životě i ve fotbale to může být zlom, kdy někdo začne jinak uvažovat. Ale na mě to nepadlo. Cítím se dobře, jsem pozitivní člověk.

A cítíte se jako osobnost, která má fotbalovou reprezentaci na hřišti vést?

To je možná největší změna, už mám podobnou pozici v Basileji. I v národním mužstvu se to snažím plnit. Ale zase mě to nijak nezmění, jsem klidnější. Radši si všechno rozmyslím, než něco řeknu.

Z českého fotbalu, čili i z národního mužstva mizí osobnosti. Je kvůli tomu vaše role pro vás těžší?

Je pravda, že generaci třicátníků tady nemáme, ale snažíme se tým vytvářet, je to dlouhodobý proces. Musíme se do toho zapojit všichni. Parta, duch týmu se tvoří líp, když máte výsledky a je na čem všechno vystavět. Poslední kvalifikace nevyšla, před námi je další šance.

Trápíte se tím?

Je to pryč, v hlavě už to nemáte. I když uděláte titul, za měsíc se stejně začíná znova. Ani z úspěchů se žít nedá, takže i po zklamání se musíte dívat dopředu.

Páteční debakl s Austrálií je však pořád živý. Pro vás ne?

Jasně, nula čtyři je hrozný. Ale taky je nepřiměřené, aby se říkalo, že jsme se na to vykašlali, že nám to je jedno, to je nesmysl.

Úspěchy Česko nemá, pochybujete o vašem mužstvu?

Víme, že to není dobré a všichni chceme, aby to bylo lepší. Není čas řešit, co je špatně, pořád máme prostor pro další zápasy. Pořád máme touhu něco dokázat.

Na podzim Liga národů, v roce 2019 kvalifikace na Euro, kam v samostatné historii Česko vždycky postoupilo. Zvládne to znovu?

Věřím, že to zase půjde. Tenhle tým zůstává spolu a další kvalifikaci zvládne.

Vy jste se po letech sešel s trenérem Jarolímem. Jak se změnil od chvíle, co jste odešel ze Slavie?

Pořád je stejně náročný, fotbal vidí podobně, je pořád přísný. No, možná trochu míň. A taky si myslím, že je moudřejší.

Mimochodem, s Basilejí se v kvalifikaci o Ligu mistrů můžete potkat s vaší Slavií. Vy jako soupeř v Edenu. Jaké by to bylo?

Přeju si, abychom Slavii nedostali, abychom je nemuseli vyřadit. Pokud na sebe narazíme, favority bychom byli my.