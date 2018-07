Sokolovské fotbalisty sestřelil bývalý spoluhráč Strada

Za rok a půl v Sokolově, kde rovněž Marek Strada hostoval z Teplic, se mu skórovat nepovedlo. „Tak to tak bývá, že hráč odejde a pak vám to takhle vrátí. Ale Mára je skvělý kluk, já mu to přeju, bohužel se trefil zrovna proti nám. I u nás míval šance. Ještě dokáže, jak dobrý hráč je,“ myslí si sokolovský kouč Pavel Horváth.

Strada je obránce a dočkal se prvního gólu. „Asi jsem pro něj zvolil špatnou taktiku, ale měl šance i u nás a bohužel se prosadil až nyní,“ medituje sokolovský kouč.

Ústí nad Labem - Sokolov 2:1

Ústí, které v minulé sezoně Fortuna Národní ligy bojovalo do posledních kol o záchranu, se tak mohlo alespoň na chvíli slunit v čele tabulky. I díky Stradovi.

Sokolov se přitom v 17. minutě ujal vedení, když dohrával standardní situaci a míč se dostal ke stoperu Stropkovi, jehož tečovaná střela skončila v brance. „Domácí nám dali dárek, který jsme si ani nezasloužili,“ míní Pavel Horváth.

Vedlo jej k tomu nejen výsledné skóre, ale hlavně průběh celého duelu. „Podali jsme od začátku špatný výkon. Zápas nebudeme hodnotit pozitivně, musíme se zamyslet a vyříkat si s kluky individuální výkony a chyby.“

Sokolovský Baník v létě výrazně posiloval, kádr se velmi obměnil a na hřišti se objevili hráči, kteří mají už nějaké jméno a také prvoligové zkušenosti. „Jména na hřišti nerozhodují. Musíme se zamyslet nad tím, jak k tomu hráči přistoupili, rozebrat si to. Příště jedeme do Vítkovic, po prvním kole máme nula bodů a musíme se snažit získat nějaké v dalších kolech,“ říká trenér.

Ústí po vedoucí brance Stropka, už dvě minuty poté vybojovalo Ústí míč, šlo do brejku a Jindráček se postaral o srovnání. Okamžitý obrat mohl zařídit Richter, jeho patička se ale do branky nevešla.

V 36. minutě už ale domácí přece vedli. Po kombinační akci ve skluzu střílel Strada, hosté sice míč z branky vykopli, ale podle sudích až za brankovou čárou a gól platil. „Individuální chyby,“ ví Horváth.

Sokolov se pak snažil s výsledkem ještě něco udělat, ale na vyrovnání už nedosáhl. „Máme nula bodů, musíme předvést lepší výkon, hlavně co se týká nasazení a srdce,“ dodává trenér fotbalistů Baníku Sokolov Pavel Horváth.