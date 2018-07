Hollywood á la Strada. A já se bál, ať hraju, řekla ústecká posila

„A navíc z postu obránce. Lepší to už být nemohlo,“ zářila 24letá posila po páteční výhře 2:1 nad Sokolovem. „Jsem šťastný. Přitom jsem přišel s obavami, abych vůbec hrál.“

1 212 diváků sledovalo letošní druholigový start fotbalistů Ústí

Hrál. Od začátku. Na pravém kraji obrany. A završil bleskový obrat. Domácí brzy ztráceli po tečované střele Stropka, jenže dvě minuty nato srovnal křížnou ranou Jindráček a za dalších sedmnáct slavil Strada. Byť nejdřív nesměle, protože soupeř vykopával balon zpoza lajny.

„Míč jsem špatně trefil, ale byl dvacet třicet čísel za čárou. Postranní rozhodčí to neviděl, hlavní naštěstí ano. Chvilku jsem se bál, ale když ukázal na půlku, ulevilo se mi,“ líčil hrdina ústeckého večera svůj druholigový zásah číslo 1.

Za rok a půl v Sokolově, kde rovněž hostoval z Teplic, se mu skórovat nepovedlo. „Už to tak bývá, že hráč odejde a pak vám to takhle vrátí. Ale Mára je skvělý kluk, já mu to přeju, bohužel se trefil zrovna proti nám. I u nás míval šance. Ještě dokáže, jak dobrý hráč je,“ myslí si sokolovský kouč Pavel Horváth.

Že míč čáru přešel, nerozporoval. „Nikdo se nehádal, gól byl,“ tvrdil on a nakonec i televizní záběry.

Za výhru nad svým bývalým mužstvem slíbil Strada v kabině odměnu. „Vypsal jsem ji a všechno splatím. O co šlo, to radši nebudu prozrazovat, nezlobte se,“ zubil se.

Porazit tým, odkud přišel, je pro něj sladké. „Je to super pocit. Strávil jsem v Sokolově dlouhý čas, měl jsem se tam dobře, nic mi nechybělo, chovali se ke mně hezky. Ale teď už jsem hráčem Ústí a body jsem jim nepřál, tak to je.“

S trenérem Alešem Křečkem probíral, jak Sokolov hraje. „Na pár věcí se ptal, nějaké rady jsem mu dal. Ale je to jeho zásluha, výborně nás na ně připravil, dobře jsme jim zavírali prostory,“ vyzdvihl taktiku. „Chtěli jsme na ně od 1. minuty vletět, což se nám povedlo, získávali jsme hodně balonů nahoře. Sokolov si skoro nic nevytvořil, byl to od nás odmakaný týmový výkon.“

Křeček s tím souznil: „Začali jsme aktivně, soupeře jsme přehrávali, předváděli jsme náročný fotbal. Když proti tak kvalitnímu týmu zápas otočíte, je to cenné.“

Strada věří, že Ústí se nemusí jako loni ploužit u dna tabulky. „Máme na to být dost vysoko,“ míní. „Náš fotbal je hodně o běhání, snažíme se získávat plno míčů. Je to dost náročné, ale lidem se náš styl bude líbit a nám přinese hodně bodů. Je nás tu plno, co se známe z Teplic, klape nám to na hřišti i mimo něj.“

První trefa Stradu namlsala. „Chci odehrát co nejvíc zápasů, dát i jako bek co nejvíc gólů a mít co nejvíc asistencí. Musíte si dávat vysoké cíle.“