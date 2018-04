Jako bych vyhrál jackpot, říká brankář Štěch o angažmá v Lutonu

V sobotu odpoledne mu stačí remíza, aby s Lutonem postoupil do třetí ligy. V neděli oblékne sako a vyrazí do Londýna na nejprestižnější galavečer. Anglický fotbal vyhlašuje své nejlepší hráče, takže do luxusního hotelu Grosvenor House dorazí třeba elitní kanonýři Salah nebo Kane, také De Bruyne, Sané, David Silva, trenér Guardiola.

Chybět nebude ani Štěch, coby brankářská jednička čtvrté ligy. „Kdybych se nachomýtl ke stolu, u kterého bude sedět David DeGea, kolega z Manchesteru United, asi bych ho o společnou fotku poprosil,“ přemýšlí.



V Lutonu zatím zvládl 38 zápasů, 20 čistých kont a 119 zákroků. A také se mu před měsícem narodil syn Mason.

Trochu pohádka, ne?

Jako bych vyhrál jackpot. Znovu se mi potvrdilo, že všechno zlé je pro něco dobré. Možná nevydělávám tolik peněz jako ve Spartě, musím být skromnější, zato se mám krásně, chytám a doufám, že bude ještě líp.

O čem ještě v osmadvaceti sníte?

Samozřejmě pořád o Premier League. Do Anglie jsem přišel jako šestnáctiletý, tak snad nikomu nemusím dokazovat, že jsem nějaká rychlokvaška. Ale ať nejsem neskromný: kdybych chytal Championship, čili druhou ligu, byl by to velký osobní úspěch. Championship je pátá nejtěžší liga na světě, velké kluby ji hrají na krásných stadionech.

Jak jste od ní daleko teď?

Snažím se žít současností a nemyslet moc dopředu. Jasnou prioritou je sobota a zápas v Carlisle. Máme náskok, a když neprohrajeme, postupujeme výš. Do konce zbývají tři kola.

Je Luton nachystaný na oslavu? Ve třetí lize nebyl deset let.

Určitě s námi vyrazí aspoň dva tisíce lidí. Možná víc. Máme nejlepší fanoušky v soutěži, víceméně každý domácí zápas vyprodaný a venku bývá vždycky plný sektor. Fakt paráda. Co zápas, to zážitek.

Vy musíte mít u fanoušků dost dobrou pověst. Jak vypadá popularita v Lutonu?

Myslím, že si mě oblíbili. Jakmile dáme gól, vždycky běžím pod kotel a slavím to s lidmi. Sám se vstřeleného gólu asi nikdy nedočkám, tak aspoň tuhle euforii si neodpouštím. Fanoušci mi dokonce vymysleli popěvek.

Zazpíváte?

Ale nesmíte se mi smát (do sluchátka se nesměle ozve melodický chorál v angličtině) The cross comes high but he’s holding on. Marek Štěch is our number one.

Že je při každé střele podržíte ajste jejich jednička?

Když udělám dobrý zákrok nebo čapnu nebezpečný centr, tak jsou všichni happy a zpívá se. Vždycky tak dvakrát třikrát za zápas. Moc mě to hřeje.

To byste asi před rokem netipoval. Proč vám to ve Spartě nevyšlo?

Potřeboval jsem dostat víc šancí, víc prostoru. Věřil jsem si, že nástupcem Tomáše Vaclíka budu právě já.

To bylo léto 2014.

Pamatuju si, že ještě týden před zápasem s CSKA Moskva v předkole Ligy mistrů se nevědělo, jestli v brance začnu já, nebo David Bičík. Mrzelo mě, že si trenéři nevybrali mě, ale když se David během sezony zranil, nevedlo se mi zle, vyšla mi Evropská liga. Další léto se však situace opakovala. Zase jsem byl dvojka, což mě rozladilo. Víte, já Spartu miluju, sparťanem jsem a zůstanu navždy a bylo mi ctí, že mi dala smlouvu, ale na to, abych ukázal, že dokážu být platný, jsem potřeboval chytat. Když se k tomu všemu přidaly problémy s achilovkou a kolenem, bylo jasné, kam to směřuje.

Gólman Marek Štěch ještě v dresu Sparty

Loni v lednu vás čekal přesun do juniorky.

Game over! Konec legrace! Jen jsem čekal, až mi v létě vyprší smlouva. Mezitím jsem potřeboval vyčistit hlavu a pořádně potrénovat, abych byl co nejlépe připravený na novou výzvu.

Také jste rozhodil sítě.

Přes agenturu Sport Invest, která mě zastupuje, jsem se začal poptávat. Vzhledem k tomu, že v Anglii jsem jméno měl, byla to pro mě jasná volba. Nejdřív to vypadalo na Walsall ze třetí ligy. Zrovna jsem se chystal na svatbu, když zavolal trenér Nathan Jones a během půlhodiny mě přesvědčil, že lepší bude Luton Town.

Tedy klub z nižší soutěže?

Ale s velmi výrazným projektem na čtyři roky. Prvním cílem byl okamžitý postup, pak se porvat o další do druhé ligy, postavit také nový stadion. Moderní tréninkové centrum už stojí. Nalákalo mě to, a co mi trenér řekl, to se do puntíku vyplnilo.

A navrch jste se dostal do nejlepší sestavy sezony.

I to jsem měl v plánu. Odchytat co nejvíc zápasů, zůstat zdravý, postoupit výš a zabojovat o cenu pro nejlepšího brankáře soutěže. Vyšlo to parádně.

V Lutonu vám nabízejí prodloužení smlouvy.

Smlouva ještě rok běží, takže není důvod spěchat nebo něco radikálně měnit. Rád bych příští sezonu znovu odchytal nějakých padesát zápasů, protože jen praxí se může člověk lepšit.

Navíc třetí liga má vyšší úroveň.

O dost. Ve čtvrté připomínají některé zápasy spíš ragby. Balon je pořád ve vzduchu a jen se o něj bojuje. Ale já si nestěžuju, každá zkušenost je dobrá.