Sportovní ředitel Jankulovski: Chci se Baníku odvděčit za to, co mi dal

„Rád bych se Baníku odvděčil za to, co mi dal,“ prohlásil vítěz Ligy mistrů s AC Milan.

Už dříve, mimo jiné i od předešlého vedení Baníku, měl nabídky, aby se do klubu vrátil. Jenže váhal.

„Potřeboval jsem čas,“ uvedl. „Teď mě přesvědčily změny, které se v klubu udály. Jsem moc rád, že mi majitel (Václav Brabec) nejprve dal příležitost, abych mohl kolem Baníku chodit a dívat se, jak věci fungují. A poté jsem dostal nabídku.“

Jankulovski přiznává, že zpočátku pro něj bude nová role těžká. „S tím však do toho jdu. Vím, že je to velká zodpovědnost, ale těším se na to.“

Měl jste i jiné nabídky než z Baníku, abyste se do fotbalu vrátil?

Byly ze zahraničí, nebo spojené s Prahou, co se týče reprezentace a všeho kolem.

Co rozhodlo pro Baník?

Srdce. Tady jsem doma, a proto jsem se sem v roce 2011 vrátil i ze zahraničí. Procestoval jsem toho už dost.

V roce 2011 jste na několik minut naskočil do ligy za Baník, jenže jste se vážně zranil a ukončil kariéru. Proč jste už tehdy nechtěl pracovat ve vedení klubu?

Sami víte, jaká byla situace. Z ní jsem byl smutný... To je slabé slovo. Byl jsem zděšen. Dnes se lidé chovají úplně jinak. Berou Baník za vlastní, i když jsou v něm třeba jen chvilku, chtějí to někam dotáhnout. Mají snahu Baník zase zvednout. Kus práce se udělal na Šoupalce (základní škola, kde trénuje mládež – pozn. red.). Pracuje se na Vistě (tréninkový areál – pozn. red.) a dalších věcech. To jsou fakta. Dříve byly jen slova a sliby. I to je další věc, která mě posunula k tomu, abych do toho šel a zkusil to.

V čem hlavně chcete Baníku pomoci?

Zlepšit musíme hlavně profesionální stránku, tak jak jsem to viděl venku. Ta mně tady chybí. Kolem klubu chodím, vidím a slyším některé věci, ale profesionalismus je někde jinde. Budu ho vyžadovat od kolegů, ale hlavně na hřišti. Především těm mladším hráčům budu mít co předat.

Jak dlouho může trvat, než mladíci pochopí, co po nich chcete?

Nic nejde ze dne na den. Ale věřím, že hráči mají pořád ambice jít hrát do zahraničí, přestoupit do nějakého velkého klubu. Pokud ale nebudou mít profesionální přístup včetně školy, tak se těžko někam dostanou.

Jaká bude náplň vaší práce?

Prioritou je pro mě složení týmu. A samozřejmě i mládež, ale tam máme zkušeného Petra Mašleje (šéf úseku mládeže – pozn. red.), který svou práci dělá dobře. V minulých letech výsledky a postavení Baníku v tabulce nebyly ideální. Takže spolu s trenérem musíme ustálit prvoligový tým.

Jak velké budete mít pravomoci?

Po domluvě s majitelem budu mít velké slovo. Důležité je, abychom všechny věci řešili spolu s trenérem. Fotbal je kolektivní sport nejen na hřišti, ale i mimo, takže je potřeba, abychom si sedli i lidsky. Musíme mít k sobě respekt a úctu.

S trenérem Bohumilem Páníkem si rozumíte?

Když jsem odcházel do zahraničí, tak v Baníku působil. Takže se známe, což je důležité. Už jsme se sešli, takže v tom problém nebude. Věřím, že sportovní věci budeme spolu řešit k oboustranné spokojenosti. Jde nám všem o jedno – udělat nejlepší výsledky. Každý můžeme mít jiný názor, ale ve finále musíme zvolit to nejlepší.

Už víte, jak se změní kádr Baníku pro příští sezonu?

S trenérem jsme se shodli, že chceme udržet stávající kádr a nedělat tolik změn. Za minulé dva roky přišlo kolem čtyřiceti hráčů, což je strašně moc. Budeme chtít mužstvo ustálit a doplnit jedním dvěma hráči. Ale kvalitními. Na jaře bylo vidět, že tým má vzestupnou tendenci, že jsou v něm hráči, kteří mu mají co dát. Nečekejte převraty jako v zimě nebo předtím. Také se musíme podívat do vlastních zdrojů, kde byl Baník vždy silný, i když poslední dobou to bylo horší. I na to se s Petrem Mašlejem chceme zaměřit. Víme, jací hráči tady vyrostli, ale nyní jich moc nemáme.

Už víte, zda bude pokračovat útočník Milan Baroš?

Sešli jsme se minulý týden a předběžně jsme domluvení na další sezonu. Zatím nemáme podepsanou smlouvu, takže to není oficiální, ale dal najevo obrovskou touhu pokračovat.

Které posty chcete posílit?

S trenérem Páníkem jsme se shodli, že budeme shánět útočníka. I když Milan zůstane, tak přece jen už má nějaký věk. K tomu Tomáši Poznarovi skončilo hostování z Plzně.

První liga bude mít v příští sezoně tři mužstva z kraje. Je o to těžší hledat posily?

Už minulý týden se spekulovalo o mém příchodu do Baníku, takže přes víkend jsem měl mobil zaplněný zprávami od agentů a hráčů, kteří se nabízeli. Něco takového jsem ještě nezažil, i když jsem na to byl připravený. Důležité je, jak si komunikaci s nimi nastavíte. V tom o sebe strach nemám. Nejdu do neznámého prostředí. A pokud jde o tři týmy v kraji, konkurence to je. A víme, že hráčů na trhu moc není. Věřím však, že my ty správné najdeme.

Na postu sportovního ředitele jste nahradil Dušana Vrťa. Bylo pro vás těžké jít na místo bývalého spoluhráče?

Známe se, ale těžké to nebylo. Takový je život, a nejen ve fotbale. Dostal jsem nabídku, kterou jsem přijal. A jestli přede mnou byl Dušan, nebo někdo jiný, to není podstatné.