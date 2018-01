Mucha jako nový trenér? Nejlepší varianta, tvrdí karvinský Janečka

„Nemám s tím problém. A třeba bych mohl dělat i hlavního trenéra a Josef Mucha mého asistenta,“ žertoval Janečka.

Nic z toho už řešit nemusí, jelikož na post asistenta přišel do Karviné Ivan Kopecký, poté co skončil u prvoligové Jihlavy.

Janečka tvrdí, že posun Josefa Muchy na místo hlavního kouče je nejlepší řešení.

Josef Mucha

„Nechci se nikoho dotknout, ale z těch možností, které se nabízely přes média, je podle mě trenér Mucha nejlepší varianta. Věřím, že to společně zvládneme.“

Mezi kandidáty na nového kouče Karviné se objevovali Roman Nádvorník či Jozef Chovanec... „Trenéra Nádvorníka neznám, Chovance ano, protože působil i na Slovensku. Tuším, že mezi jmény byli i Kotrba a Svědík. Je to zásadně věc majitelů klubu a sportovního ředitele,“ uvedl Janečka. „A vnímal jsem to tak, že jsem si to přečetl, ta jména mě zaujala, ale pro mě je nejlepší volba Josef Mucha.“

Co může nový trenér karvinskému mužstvu dát? „V situaci, v jaké se nacházíme, má výhodu, že náš kádr zná,“ odpověděl Janečka. „Navíc si nemyslím, že by mělo dojít k velkým hráčským změnám. Bohužel momentálně hrajeme o záchranu, ale je jen na nás, na hráčích, abychom to na jaře zvládli. Pevně věřím, že na konci sezony budeme spokojeni.“

Od postupu mezi elitu v roce 2016 se karvinský kádr příliš nemění. „To také může být naše výhoda,“ uvedl Marek Janečka. „Na podzim jsme nehráli špatný fotbal, jen máme málo bodů. Naopak v té předchozí sezoně jsme možná nehráli až tak slušně kombinačně, hráli jsme jednodušeji, ale měli jsme více bodů. Věřím, že se teď v zimní pauze dáme dokupy a na jaře budeme sbírat body.“

Karvinští zahájili přípravu bez jakýchkoliv posil. Janečka tvrdí, že to předpokládal, že ho to nepřekvapilo. „Určitě ale ještě nějací hráči přijdou na zkoušku. Nevěřím však, že by dorazilo pět hotových hráčů, kteří by hned nakoukli do základní sestavy. Nějaké doplnění bude, ale ne zásadní.“