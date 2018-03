Ostravský záložník Hlinka: Zápas s Duklou měl být takový odrazový

V čem je problém, že dostáváte ty laciné góly?

Nevím. Bohužel smůla se nám už dlouhodobě lepí na paty. Do čeho soupeř kopne, to skončí v naší brance, a my ne a ne dát gól.

Vaše ztráta na záchranu se pořád zvětšuje...

Pro nás je každý zápas důležitý a ten byl o to více, že Dukla měla dvacet bodů a my se jí mohli přiblížit. Bohužel jsme to nezvládli, ale šance ještě žije.

Pořád tedy věříte v záchranu?

Samozřejmě. Ve hře je ještě třicet bodů, před sebou máme deset zápasů a vždy se s tím dá něco dělat, ale tento zápas měl být takový odrazový, měli jsme se přiblížit soupeřům.

Jenže koho byste měli porazit, když jste neuspěli ani s Duklou?

Můžeme porazit každého, nehrajeme špatný fotbal. Ve druhém poločase jsme Duklu zavřeli na její polovině, ale těžce se dostáváme do šancí, a když se do nich dostaneme, tak je ještě složitěji proměňujeme.

Proč jste nehráli agresivně a netlačili soupeře hned od začátku?

Hlavně jsme chtěli hrát tak, abychom nedostali gól. Hráli jsme ze zabezpečené obrany. Soupeř se v první půli dobře posouval a dobře bránil. Před šestnáctkou to bylo přehuštěné. Bylo to těžké, ale šance jsme měli i tak.