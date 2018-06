V Baníku to byly dva krásné roky, tvrdí odcházející záložník Hlinka

Rusky se už učíte?

Zatím ne, ještě mám trochu času, ale pomalu začít musím.

Jak vás Gruzínci objevili?

Údajně se přijeli podívat na nějakého hráče, když jsme s Baníkem hráli doma se Spartou. Zalíbil jsem se jim a začali mě sledovat. Ke konci soutěže mě poprvé oslovili. Potom se to trochu tahalo, ale nakonec jsme se domluvili.

Tušíte, na kterého hráče se přijeli podívat, že byste mu mohl poděkovat?

To nevím. Spíše děkuji nám všem v Baníku, protože výkon proti Spartě byl opravdu dobrý a to k tomu přispělo.

Váš odchod není dobrá zpráva pro Baník ani pro vašeho parťáka ze zálohy Roberta Hrubého, který říkal, že mu budete chybět.

Robert mi už plakal na rameni: Prosím, nechoď, co tu budu bez tebe dělat. (směje se) Ale vážně, je to fotbalový život. Mrzí to vedení Baníku a trochu i mě. Ale sám Marek Jankulovski (sportovní ředitel Baníku – pozn. red.) mi řekl, že tak to chodí.

Co vás láká do Gruzie?

Bude to moje první zahraniční angažmá, protože Česko beru jako domov, jsem tu už nějaký rok. Torpédo hraje předkolo Ligy mistrů, což jsem nikdy nezkusil, takže i to je velké lákadlo. A mám osmadvacet let, takže jsem si chtěl angažmá v zahraničí vyzkoušet.

Bylo těžké se rozhodnout?

Bylo. V Baníku se dala dohromady fantastická parta a po tom zvládnutém jaru jsme se těšili, jak začneme novou sezonu a půjdeme nahoru. Jenže byla to fakt zajímavá nabídka, která se těžko odmítá.

Co víte o Torpédu?

Něco o gruzínské lize jsem si hned zjišťoval. Není takticky až tak vyspělá jako česká, ale jsou tam velmi techničtí fotbalisté. To mi řekl i trenér, který mě lákal tím, že potřebují někoho zodpovědného dozadu, kdo to bude dirigovat.

Budete v týmu jediný Slovák?

Zatím ano, ale trenér se vyjádřil, že chce více Středoevropanů, tak uvidím, jestli se třeba ještě nějaký krajan neobjeví.

Působí v Gruzii nějaký Slovák či Čech, s kým byste případné nové působiště probral?

Ani nevím. Ale byl jsem v kontaktu s Peterem Grajciarem z Příbrami, který hrál v Dinamu Tbilisi, a ten mi Gruzii doporučil. Podle něj to je kvalitní liga. Byl jsem se tam už podívat a vypadá to docela dobře.

V Baníku jste odehrál dvě sezony. Postoupil jste s ním do první ligy a pak ji pomohl zachránit. Jaké ty roky byly?

V tom prvním se nám podařilo postoupit z těžké druhé ligy, když jsme mančaft dávali dohromady na poslední chvíli. Ale byla tu fantastická parta, a i když jsme byli v každém zápase pod obrovským tlakem, boj o postup jsme zvládli. První ligu jsme začali výborně, ale přišla krize, ze které jsme se naštěstí dostali. Co mě bude trápit a mrzet, je, že odcházím od tak skvělých fanoušků. V Gruzii asi takoví lidé kolem fotbalu nebudou. Byly to dva krásné roky, z Baníku odcházím v dobrém. Nikde není psáno, že se sem už nevrátím. Doufám, že lidé v Ostravě se na mě nebudou zlobit.

Co vám ty dva roky v Ostravě daly?

Větší odolnost. Ve druhé lize jsme byli pod obrovským tlakem, což bylo hodně na hlavu. Tam jsem se naučil pracovat s tím, že musíme vyhrát. V první lize jsme zase byli pod tlakem, že se musíme zachránit. Začali jsme pro to dělat všechno a výkony na jaře to ukázaly. Posílilo mě to jak po fyzické, tak především po psychické i lidské stránce.

Kde vidíte Baník v příští sezoně?

Těžko tipovat. Před minulou sezonou jsme si říkali, že budeme v horní půlce, ale přišly dva nepovedené zápasy, spadla na nás deka. Věřím, že tentokrát Baník bude někde ve středu tabulky. Bude fajn.