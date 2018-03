Čerstvý otec Havlík by synkovi rád věnoval gól: Musím víc střílet

„Byl jsem u porodu,“ hlásí hrdý otec syna Marečka, který se Havlíkově snoubence Romaně narodil v kroměřížské porodnici právě v sobotu.

„Byl jsem normálně s týmem v Olomouci na hotelu, ale v sobotu ráno mi přítelkyně volala, že asi rodíme. Šel jsem za trenérem a jsem rád, že mi povolil odjet. Bylo to krásné.“

Přiznává, že pokud by zápas hrát musel, bylo by to složité.

„Trenérovi jsem říkal, že bych stejně pořád myslel na to, co se děje v porodnici. Koncentrace na zápas by asi byla horší. Trenér reagoval, že zápasů ještě bude hodně, ale tohle tak časté není,“ popisuje Havlík debatu.

Ve čtvrtek si zbytek rodiny přivezl domů, v sobotu může v domácím utkání proti Bohemians vyhlásit radost z narození potomka do světa třeba některou ze stylových oslav vstřelené branky.

„To bych nejdřív nějakou musel dát,“ směje se. „Ale budu se snažit.“ Větší gólový přínos přitom kouč Michal Kordula od záložníků požaduje. Včetně Havlíka, který v sezoně skóroval jen dvakrát při srpnové výhře 5:2 nad Ostravou.

„Trenér na nás tlačí i na tréninku, ale zatím moc branek nedáváme. Doufám, že to protrhneme,“ přeje si Havlík.

Co jemu konkrétně chybí? „Někdy můžu střílet třeba i z dálky, ale ještě volím nahrávku. Ani se tolik necpu do šestnáctky. Musím to zlepšit, zapracovat na sobě,“ uvědomuje si dvaadvacetiletý rodák z Kroměříže.

Potvrzuje to i statistika. Letošních 22 střel (9 na bránu, 13 mimo) jej řadí mezi všemi ligovými fotbalisty až do páté desítky. Naopak se 24 přihrávkami do gólové šance je v žebříčku šestý, byť asistenci u gólu nemá v tomto ročníku zatím žádnou.

„Míč si třeba člověk i navádí na střelu, ale pak na vás někdo zavolá, tak raději zvolíte nahrávku. Někdo je takový, že na to moc nedbá a zkrátka vystřelí, já spíš přihrávám,“ přiznal Havlík.

Po vynechání zápasu v Olomouci se do sestavy vrátil ve středečním čtvrtfinále domácího poháru na hřišti Jablonce, kde ale Slovácko ve výrazně proměněné sestavě prohrálo 1:3.

„Hráli jsme špatně. Moc jsme se nedostávali do hry, Jablonec zaslouženě vyhrál,“ nezapírá Havlík. „Na změny v sestavě bych to nesváděl. Všichni se tady známe, víme o sobě. Možná jsme se přímo na zápas dostatečně nekoncentrovali,“ uvažuje.

Důležitější zápas Slovácko přece jen čeká v sobotu proti Bohemians. Přes vydařený začátek jara tým v ligové tabulce klesl na sestupovou patnáctou příčku. „Všichni kolem nás vyhrávají. Je to extrémně důležitý zápas, musíme se na něj nachystat a zvládnout jej,“ poznamenal Havlík.