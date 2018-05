Po Hamšíkovi touží Čína. A on by se pohádkovému platu nebránil

dnes 20:19

Nejlepší slovenský fotbalista posledních let Marek Hamšík by mohl odejít do Číny. Podle otce Richarda o třicetiletého záložníka italské Neapole usilují hned tři kluby z čínské ligy, které mu nabízejí roční plat minimálně deset milionů eur (257 milionů korun).

Hamšík má v Neapoli smlouvu ještě na další dva roky. Podle otce už ale hvězdný záložník požádal o odchod majitele italského klubu, který v této sezoně Serie A obsadil v tabulce druhé místo za mistrovským Juventusem Turín. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Jejich zájem je vážný, ale jednání nejsou jednoduchá. Lanaří ho už tři roky, jenže Marek nabídky odmítal a soustředil se na zisk titulu s Neapolí, což se však opět nepodařilo,“ citoval Hamšíkova otce slovenský server pravda.sk. „Problém je teď hlavně v tom, že v Číně nastane hlavní přestupové období až v zimě. V Asii naplno běží sezona a v čínských týmech mají limity na počty cizinců. Další věcí je, že Marek má v Neapoli smlouvu. Takže vše je v rukou manažerů a jeho zaměstnavatele. Momentálně to vidím na 60:40 ve prospěch jeho odchodu do Číny,“ dodal hráčův otec.