Další hvězdičky Kteří hráči ročníku 1997 a mladší mohou zářit na MS Kylian Mbappé (Francie, 19 let)

Před dvěma lety při finále Eura ještě mačkal palce u televize a svět o něm skoro nevěděl. Teď na něj Francie spoléhá a věří, že jí mladičký kanon z Paříže po dvaceti letech vystřílí zlato. A on? „Žádný tlak necítím. Mistrovství je jednou za čtyři roky, chci si ho pořádně užít. A jsem připravený.“ Taky se těšíte, co v Rusku ukáže? Gabriel Jesus (Brazílie, 21)

Na ruku si nechal vytetovat stejný výjev, jaký má reprezentační parťák Neymar na lýtku: kluka s míčem v ruce u vchodu do chudinské čtvrti. Oba je formovalo stejné prostředí, teď mají táhnout reprezentaci. Jesus už přes rok pálí za Manchester City a pomalu vytlačuje ze sestavy Sergia Agüera, klubovou legendu. Rúben Neves (Portugalsko, 21)

Hráč z druhé ligy v základní sestavě portugalské reprezentace? Zní to zvláštně, že? Ale záložník Neves teď mezi opory patří právem, protože prožívá skvělý rok. Když šel v létě 2017 z Porta do Wolverhamptonu, mnozí si ťukali na čelo. On však anglický tým s předstihem dotáhl mezi elitu. Marcus Rashford (Anglie, 20)

Teprve loni v říjnu oslavil dvacetiny, přesto už jeden velký turnaj zažil: před dvěma lety si zahrál na Euru pouhé čtyři měsíce poté, co debutoval za Manchester United. Tehdy se od něj ještě moc nečekalo, teď už ano - umí zmást obránce bleskovou kličkou, utéct po lajně i dát gól. V reprezentaci se zatím moc nerozstřílel, přijde to v létě? Ramadan Sobhi (Egypt, 21)

Třeba vám tohle jméno nic neříká, ale v Rusku ho sledujte. Egypt spoléhá na rozjetého Salaha, ale šikovný záložník Sobhi je také v kurzu. Válí v anglickém Stoke, má téměř 20 startů za reprezentaci a na léto jasný plán: „Ukázat se na šampionátu a posunout se výš.“ Ve frontě už dlouho stojí Arsenal či AS Řím.