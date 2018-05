Hrál jsem rukou. Rozhodčí měl písknout penaltu, přiznal Marcelo

Že Marcelův prohřešek neviděl hlavní rozhodčí Cüneyt Cakir, lze pochopit, měl zakrytý výhled. Ale proč mu neporadili asistent či brankový sudí?

„Fotbal je prostě takový. Mnohokrát jsem říkal, že o rozhodčím nebudu mluvit. Nedělal jsem to, když rozhodli v náš neprospěch, nebudu to dělat ani teď. Rozhodčí se snažil dělat svou práci nejlépe, jak mohl. Je to semifinále Ligy mistrů, což je vždy složité,“ řekl Marcelo.

Právě, že je to semifinále Ligy mistrů! Neexistuje prestižnější klubová soutěž, ve fotbale není víc.

A přesto rozhodčím, již nejsou neomylní, nepomůže video, které jinde ve světě už běžně funguje.

„Nejsem proti zavádění technologie, protože i fotbal musí jít dopředu. Ale nikdo zatím neví, jak to funguje v běžném provozu. A to by mohl být problém. Uvidíme, jak se videorozhodčí osvědčí na šampionátu v Rusku. Až pak se rozhodneme,“ prohlásil před časem předseda UEFA Aleksander Čeferin s tím, že ani v příští sezoně videorozhodčí při prestižních zápasech Champions League asistovat nepomůže. Stejně jako v anglické Premier League.

„Když to teď vidím, byla to jasná penalta. Ale v žádném případě tady nehodlám před vámi stát a brečet,“ reagoval po úterní odvetě semifinále Ligy mistrů trenér Bayernu Jupp Heynckes.

Nestěžoval si na rozhodčí, protože věděl, že Bayern si dvojzápas prohrál sám vlastními chybami. A Realu výrazně pomohl k třetí finálové účasti po sobě.

Bude z toho třetí titul v řadě?

„Píšeme historii tohoto úžasného klubu. Zatím jsme nic nevyhráli, jsme pouze ve finále. Dokázali jsme to, protože se nikdy nevzdáváme. Zvládli jsme řadu těžkých momentů proti výbornému soupeři. Věříme si,“ prohlásil po postupu kouč Zinedine Zidane.