Mourinho po výhře provokoval fandy Juventusu. Uráželi mě, hájil se

Jeho tým senznačně zvrátil utkání, v němž se téměř celých devadesát minut bránil. Juventusu na jeho stadionu připravil první soutěžní porážku sezony. Góly v posledních pěti minutách vyhrál 2:1.

„A pokud rozumíte italsky, určitě jste si všimli, že mě jejich fanoušci celý zápas uráželi. Uráželi Inter Milán, kde jsem působil a který vnímám jako svou rodinu,“ hájil se Mourinho. „Já jim nic neudělal, bylo to jenom malé gesto.“

Jenže to gesto bylo přes čáru.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 郎



He's enjoyed that one A LOT! 狼 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo