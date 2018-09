Pogba bez pásky? Rozpory za tím nejsou, řekl po fiasku Mourinho

Vytáhlý francouzský mistr světa se dozvěděl, že už nebude zástupcem kapitána. Jen tak, bez bližšího vysvětlení.

Pro třetí kolo Ligového poháru, v němž United po penaltách vypadli, měl volno, pozornosti ale neunikl. Právě kvůli tomu, že mu trenér José Mourinho sebral možnost při absenci Antonia Valencii nosit pásku.

„Jsem manažer. Je to jedno z rozhodnutí, které jsem učinil, a nemusím ho vysvětlovat. Paul zkrátka už nebude zástupcem kapitána. To je jedinou pravdou, žádné rozpory nebo problémy za tím nejsou,“ řekl Mourinho do kamer televize Sky Sports.

Pogba pyká za chybu, kterou v sobotním ligovém zápase daroval vyrovnávací gól Wolverhamptonu. A také za to, že po remíze 1:1 kritizoval taktiku vlastního týmu.

„Hrajeme doma s Wolves, měli bychom útočit, útočit, útočit... A napadat,“ pravil excentrický záložník a zjevně obnovil svár s trenérem, který se (aspoň navenek) zdál zažehnaný.

Mourinho tvrdí opak, avšak jeho vztah s Pogbou, jenž měl v létě blízko k odchodu z klubu, má podle zpráv z Anglie k idylce daleko.

Ono obecně není v Manchesteru příliš veselo. Rozpačité výkony v Premier League zatím stačí na sedmé místo s osmibodovou ztrátou na vedoucí Liverpool. Venku se Pogbovi a spol. poměrně daří, zato doma jsou mnohdy trapní. Napříč všemi soutěžemi. Jako teď proti Derby.

„Gratuluju Derby k zaslouženému vítězství nad příšernými United,“ okomentoval úterní mač bývalý anglický střelec a oblíbený televizní expert Alan Shearer.

Ačkoli Mourinho nechal odpočívat hvězdy (kromě Pogby třeba Davida De Geu, Valenciu, Luka Shawa), pořád nasadil silnou jedenáctku. Na postup dál to nestačilo. Navzdory brzkému vedení ani šťastnému vyrovnání v oslabení během šestiminutového nastavení druhého poločasu.

Po něm přišly na řadu rovnou pokutové kopy.

„Penalty jsou loterie a my jsme jednu neproměnili,“ konstatoval Mourinho po rozstřelu, který rozhodla až osmá série a selhání stopera Phila Jonese.

„Svalovat vinu na něj nebudu, nikdy to za zahozenou penaltu nedělám. Ale věděli jsme, že když přijde řada na Jonese, Erica Baillyho nebo gólmana Lee Granta, budeme v potížích. Nejsou to dobří exekutoři,“ dodal.

Mourinho svůj tým v předzápasovém programu kritizoval za mdlý přístup, otevřeně na hráče apeloval, aby se soupeřům, kteří mnohdy proti United hrají největší zápas sezony, vyrovnali v nasazení, agresivitě, touze uspět. „Výkon na 95 procent nestačí, když protivník maká na 101 procent,“ napsal.

United přitom proti Derby zopakovali totéž, co je shodilo o víkendu s Wolves - po vedoucí brance přestali hrát.

„Derby hrálo ve větší intenzitě,“ hlesl obránce Ashley Young. „V takových utkáních se v těchto aspektech musíme soupeřům vyrovnat, převýšit je. Jenže jsme to neudělali, oni nás potrestali a vyhráli.“