De Gea vzorem pro českou naději v United. Mastný prožívá anglický sen

Pohled agenta Luďka Mikloška „Zástupci Manchesteru se mě ptali na možný brankářský talent v tomto věku. Ondra byl jasnou volbou. Viděli ho v několika utkáních a potom dostal pozvánku na turnaj v Severním Irsku. Byl hozen do vody, i přesto uspěl.“ „Následovala pozvánka na další turnaj v Anglii, kam přijeli trenéři brankářů týmů do 18 a 23 let. A Ondra je okamžitě přesvědčil. V duelu s Leicesterem chytil penaltu, proti Chelsea zlikvidoval několik gólových šancí. Byl jistý, zdravě sebevědomý.“