Podruhé v Lize mistrů a zas kuriózní gól. Mladého brankáře přesto chválí

Jeho otec Ratko chytal v profesionálních soutěžích do šestačtyřiceti, Mile Svilar začal v Benfice v osmnácti.

Před dvěma týdny zažil premiéru v Lize mistrů proti Manchesteru United. Vzpomínáte? Bylo mu přesně 18 let a 52 dnů, přímý kop Rushforda zachytil před brankovou čárou, ale pak s míčem v ruce zacouval do brány. Gól, který zápas rozhodl.

V úterní odvetě na Old Trafford po čtvrthodině zlikvidoval pokutový kop, Martialovi vystihl směr střely a vyrazil ji.

Ale těsně před přestávkou inkasoval poté, co se míč po střele Nemanji Matiče odrazil od tyče do jeho zad a od nich zamířil do brány. Nikdo mladší si v Lize mistrů vlastní gól nedal. Pokud tedy nepočítáme bizarní branku před dvěma týdny.

„Mám hodně smíšené pocity. Emoce jako na horské dráze. Ale nemohl jsem s tím nic dělat, byla to smůla, ale i tak se to počítá jako vlastní gól,“ říkal belgický brankář novinářům.

Druhý gól dostal Svilar až v samotném závěru z druhého pokutového kopu, který proměnil Daley Blind.

I proto si stejně jako po prvním utkání s United vysloužil od soupeře pochvalu. „Je to velmi dobrý brankář. Je mu teprve osmnáct, jednou z něj bude velká hvězda,“ prohlásil Matič.

„Při gólu jsem měl hodně štěstí, nebyla to jeho chyba. Předvedl dobrý zákrok a potom také ukázal, že na nepříjemné okamžiky umí rychle zapomenout,“ dodal srbský záložník, který v minulosti působil v Benfice a podle médií Svilarovi, jehož otec je Srb a v chytal i za jugoslávskou reprezentaci, přestup do Lisabonu doporučil.