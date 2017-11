Guardiolovy superlativy: Agüero je legenda, Neapol jsem si zamiloval

Šest let, 264 zápasů, 178 gólů. Sergio Agüero je rekordman, nejlepší střelec v historii Manchesteru City. „Je to legenda, zapsal se do historie klubu,“ řekl trenér Guardiola.



Agüero překonal téměř osmdesát let starý rekord Erika Brooka, který za Manchester City nastřílel 177 branek. Bývalý anglický reprezentant na ně však skoro o 200 utkání víc než nový rekordman: „Mám z toho skutečně velkou radost, protože něco takového se povede jen jednou za život.“

Manchester City ve středečním utkání znovu ukázal neskutečnou sílu. V Premier League drtí soupeře, v Lize mistrů je bez ztráty a má jistý postup. A ten výběr hráčů... Gabriel Jesus či David Silva naskočili v Neapoli až z lavičky, Walker nehrál vůbec.



Přesto se anglický tým opět prezentoval rychlou a přesnou hrou s bleskovými brejky. Vyhrál 4:2, i když se mu úvod zápase nepovedl podle představ. „Snažili jsme se jim zablokovat levou stranu, ale nepodařilo se nám to a dvacet minut nás masakrovali,“ pověděl Guardiola.

Už před dvěma týdny označil Neapol po domácím zápase (2:1) za nejlepší mužstvo, proti kterému kdy hrál. Potvrdila to prý i odveta. „Právě proto, že vím, jakého soupeře jsme porazili, mám obrovskou radost. Úplně jsem se do Neapole zamiloval, hrají skvěle nakrátko a prvních dvacet minut nám skutečně nedali vydechnout,“ dodal.

Rekordní čísla Sergio Agüero Góly celkem: 178 Góly pravačkou: 131

Góly levačkou: 32

Góly hlavou: 15

Přes veškerou chválu od soupeřova trenéra je ovšem Neapol, lídr italské ligy, v problémech. Na druhém místě skupiny je Šachtar Doněck s devíti body, zatímco Neapol má dvě kola před koncem jen tři. „Těšit nás může jen to, že jsme trápili velmi silný tým. Asi ten nejlepší, který teď vůbec je,“ uvedl trenér Neapole Maurizio Sarri.

To však Italům postup samo o sobě nezajistí. Neapol ho už nemá ve své moci, ani dvě výhry jí totiž nemusí stačit.