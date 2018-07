Manchester City zahájil přípravu porážkou s Dortmundem

Mahriz přišel do City za 60 milionů liber z Leiceseteru a proti Dortmundu doplnil v sestavě především náhradníky. „Byla to dobrá zkušenost do budoucna, protože jsme hráli proti jednomu z nejlepších německých týmů a vůbec to nebylo špatné,“ řekl trenér manchesterského celku Pep Guardiola.

Götze dal jedinou branku zápasu v 28. minutě z penalty nařízené po faulu na Christiana Pulisice. V sestavě Dortmundu se už neobjevil záložník André Schürrle, protože mistr světa z roku 2014 dostal od vedení Borussie svolení k odchodu a začal jednat o přestupu.

V dalších zápasech v USA se City utká s Liverpoolem a Bayernem Mnichov, zatímco Dortmund nastoupí proti Benfice Lisabon a Liverpoolu.