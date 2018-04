Předčasní šampioni? Manchester City i Bayern jsou výhru od titulu

Papírově jednodušší pozici má německý Bayern Mnichov, který v sobotu od 15.30 hraje na hřišti Augsburgu.

Manchester City zase od 18.30 nastoupí do domácího městského souboje proti Manchesteru United. Jistě má velkou motivaci i touhu získat titul v derby, jenže...

...po středeční nečekané porážce 0:3 v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Liverpoolem dost možná oslavy minimálně o týden odloží. A sobotní derby obětuje přípravě na úterní pohárovou odvetu.

„Zápasů je hodně, času na regeneraci málo, takže musíme být opatrní. Uvidíme v den zápasu, jakou sestavu zvolíme,“ řekl trenér Pep Guardiola.



City - United sobota, 18.30 Domácí získají mistrovský titul, pokud městského rivala na domácím stadionu porazí.

Kdyby však přece jen Manchester City titul v sobotu získal, bylo by to rekordně brzy. Šest kol před koncem se to ještě žádnému jinému týmu v anglické nejvyšší soutěži nepovedlo.

„A zvládnout to v derby? To by hlavně pro fanoušky znamenalo opravdu hodně,“ tuší obránce Kyle Walker.

Vyprávět by o tom mohli příznivci Arsenalu, kteří se z posledních dvou titulů v roce 2002 a 2004 radovali na stadionu Manchesteru United, respektive proti Tottenhamu. Nebo Chelsea, jež triumf v lize z roku 2006 rovněž oslavila v zápase s United.

Manchester City vyhrál titul naposledy před čtyřmi lety, to Bayern je v Německu nepřemožitelným hegemonem už šestou sezonu po sobě.

Momentálně suverénně vede ligu a stačí, když v sobotu uspěje v Augsburgu. „Chceme si udržet náš rytmus a potvrdit zisk titulu. Samozřejmě je to náš cíl,“ řekl obránce Matts Hummels.

Podle médií byl i on jedním z těch, kteří se v úvodu sezony postavili proti bývalému kouči Carlu Ancelottimu. Zkušený Ital v Bayernu skončil po neuspokojivých výsledcích i kvůli tomu, že ztratil důvěru některých klíčových hráčů.

Augsburg - Bayern sobota, 15.30 K jistotě titulu potřebují hosté zvítězit. Pak je nemusí zajímat žádné další výsledky.

Bavorský klub proto na pomoc povolal 72letého Juppa Heynckese. A dobře udělal.

Šest kol před koncem vede Bayern tabulku o sedmnáct bodů.

„Jestli si titul opravdu zajistíme, velké oslavy neplánujeme. Možná si dáme sklenku šampaňského, ale pak se budeme soustředit na další zápasy,“ velí Heynckes, který jako poslední trenér dovedl před pěti lety Bayern k zisku treble čili vítězství v lize, poháru i v Lize mistrů.

Letos to může zopakovat.