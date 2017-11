Naštvaný Wenger: Rozhodčí v Anglii jsou rok od roku horší

„Jsou rok od roku horší. Podle mě nepracují, jak by měli,“ prohlásil v pozápasovém rozhovoru pro BBC.

Rozčílily ho dvě situace, byť právo na kritiku měl jen při jedné z nich.

50. minuta: Sterling se po dlouhé přihrávce do pokutového území dostal k míči, zezadu ho doběhl Monreal a oba společně padli k zemi. Faul. Penalta. Gól.

„Podle mě to nebyl faul. Všichni známe Sterlinga a víme, že umí filmovat. Umí to velmi dobře,“ rýpl si Wenger.

Na to reagoval jeden z expertů BBC Alan Shearer, který Wengerovi vzkázal: „Neměl by přehlížet nedostatky vlastního mužstva. Faul to byl, Sterlingovi dluží omluvu.“

74. minuta: Tentokrát už se Wenger zlobil právem. David Silva stál před třetím gólem Manchesteru City, který následně připravil pro spoluhráče Jesuse, v očividném ofsajdu.

Kde byl Lacazette? Udělal to znovu. Trenér Wenger před důležitým zápasem opět posadil na lavičku nejlepšího střelce a nejdražší posilu klubu Alexandra Lacazetta. Ten nastoupil proti Manchesteru City až v průběhu zápasu a dal kontaktní gól. „Nerozumím tomu. Nepostavil ho na Liverpoolu, nepostavil ho teď. Hráče, za kterého utratíte padesát milionů necháte proti největším rivalům na lavičce? Místo něj nasadí Sáncheze, který za Arsenal ani hrát nechce...“ kritizoval bývalý anglický útočník Shearer.

„Bylo to za stavu dva jedna, kdy jsme se vrátili do zápasu,“ nechápal Wenger. „Samozřejmě, že bychom akceptovali, kdyby soupeř vyhrál po normálním průběhu. Ale jak už víme, chyby rozhodčích jsou pokaždé ve prospěch domácího týmu...,“ zlobil se trenér Arsenalu.

„Občas se to prostě stane. Byl to ofsajd a nechci tímhle způsobem vyhrávat. Ale v minulé sezoně Arsenal také vyhrál nad Burnley gólem rukou v šesté nastavené minutě,“ připomněl Guardiola.

Jeho tým má na čele anglické ligy komfortní osmibodový náskok před městským rivalem United. Arsenal už ztrácí z šestého místa dvanáct bodů.

Doplácí totiž na bídné výsledky na soupeřových hřištích. Arsenal venku porazil z šesti zápasů jen Everton a čtyřikrát prohrál.