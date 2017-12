Takhle hrají mistři. Zažila Anglie lepší tým než současný Manchester City?

Lepší než Manchester United pod Sirem Alexem Fergusonem?

Lepší než Arsenal, který dohrál kompletní sezonu bez porážky?

Lepší než Chelsea v první éře Josého Mourinha, nebo v úvodní sezoně pod Antoniem Contem?

„A také Liverpool v osmdesátých letech. Všechny tyhle týmy byly opravdu úžasné,“ souhlasí Pep Guardiola, strůjce současné fotbalové mašiny.

„Až my jsme však dokázali vyhrát patnáct zápasů v řadě. Teď ještě musíme zvládnout sezonu dovést k titulu,“ doplnil španělský trenér.

To zatím samozřejmě není zdaleka jisté, protože anglická liga ještě nedospěla ani do poloviny. Vysoce pravděpodobné to však je. A to s veškerou úctou k ostatním týmům.

Vždyť jen rozestup mezi prvním a druhým týmem je v tabulce jedenáctibodový. A třetí Chelsea, která je o čtrnáct bodů pozadu, už podle trenéra Antonia Conteho boj o titul vzdala.

„Není pochyb o tom, že sledujeme jeden z nejlepších týmů historie,“ připouští Alan Shearer, fotbalový expert z BBC.

STRŮJCE FOTBALOVÉ MAŠINY. Trenér Manchesteru City Pep Guardiola.

Manchester City jako první anglický tým v historii vyhrál patnáct ligových zápasů po sobě, po sedmnácti odehraných kolech má rekordní počet bodů a hlavně: předvádí úžasný fotbal.

Rychlý, technicky dokonalý, plný náramných kombinací. „Nikdy jsem neviděl nic podobného,“ smekl před Guardiolou i dlouholetý komentátor BBC Jonathan Pearce, když s ním mluvil po středečním vítězství 4:0 nad Swansea.

Vítězné série Anglická liga 15 výher

Manchester City, 2017

14 výher

Arsenal, 2002



Bristol City, 1905



Manchester Utd, 1905



Preston, 1951

13 výher

Preston, 1892



Sunderland, 1892



Tottenham, 1960



Chelsea, 2016



To bylo jednoznačné, ale při tvorbě vítězné série mělo i suverénní City problémy. Zápasy s Huddersfieldem či West Hamem rozhodlo v posledních deseti minutách, proti Bournemouthu a Southamptonu dokonce na vítězný gól čekalo až do nastaveného času.

„Proto pro nás rekordní série v téhle složité lize tolik znamená,“ připustil Guardiola, který drží podobné rekordy i v Německu a Španělsku.



S Bayernem Mnichov v Bundeslize zvítězil devatenáctkrát v řadě, s Barcelounou v La lize šestnáctkrát. Natáhne sérii i v nabité Anglii?

„Můžeme prohrát nebo ztratit body, ale rozhodně u nás nehrozí žádné uspokojení. Na hráče jsme velmi nároční a to, co jsme dokázali, jen dokazuje, jak jsme silní,“ říká Guardiola.

„Normálně koncentraci v určité fázi ztratíte, ale nám se to nestalo už patnáctkrát v řadě. Z toho jsem opravdu šťastný,“ dodal Guardiola.

Další úkol pro něj a jeho tým? Udržet koncentraci i v sobotu proti Tottenhamu.