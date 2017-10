Další vítězství. Reprezentace v malém fotbalu je ve světovém semifinále

„Určitě Maďarům máme co vracet. Myslím, že můžeme byt úspěšní, když budeme hodně v pohybu a budeme se dostávat co nejvíc do zakončení,“ citoval před utkáním web Asociace malého fotbalu útočníka Stanislava Maříka.

A českému týmu se proti Maďarsku skutečně podařila odveta za vzájemný zápas ve skupině na červnovém evropském šampionátu v Brně, kde se zrodil stejný výsledek, ale ve prospěch soupeře. Skóre tentokrát stanovil Patrik Levčík gólem ve druhém poločase.

Češi jsou tak na turnaji v Tunisku stále stoprocentní. V základní skupině porazili postupně Francii 7:0, Austrálii 5:1 a Argentinu 10:0, v osmifinále pak Brazílii 3:1.

„Zatím je to skvělá jízda, tým šlape, jak má. Myslím, že za výsledky stojí naše týmová hra a hlavně naše parta, kterou jsme dokázali vytvořit. Určitě taky těžíme ze zkušeností, které jsme nasbírali z minulých šampionátů,“ vysvětloval Mařík.

Semifinálovým soupeřem vicemistrů Evropy bude Španělsko, druhou dvojici tvoří Senegal a Mexiko.