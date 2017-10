Češi zdolali i Brazílii a na MS v malém fotbalu jsou ve čtvrtfinále

Ze současného kádru si porážku pamatovalo pět hráčů. „Zase to byly velké nervy. Brazilci byli silní na míči, ve druhé půlce nás zmáčkli, kontrolovali balon, ale prakticky jsme je nepustili do šance,“ chválil manažer českého výběru Luděk Zelenka na webu Asociace malého fotbalu.

Čtvrtfinálové dvojice MS Senegal - Francie

Španělsko - Austrálie

Mexiko - Tunisko

Maďarsko - Česko

Góly zařídili Patrik Levčík, Tomáš Kounovský a Jan Koudelka, který se čtvrtou trefou srovnal na pozici nejlepšího střelce mužstva s Michalem Salákem. „Klobouk doků, jak to naši kluci zvládli hlavně takticky a jako tým. Máme jen dva čtyřgólové střelce, nikdo nevyniká, což je právě ukázka toho, jak pracujeme. Je to především o týmu, z výkonu to bylo cítit,“ ocenil Zelenka.

Čechům se zatím na turnaji daří, do play-off prošli zcela suverénně, když v základní skupině porazili postupně Francii 7:0, Austrálii 5:1 a Argentinu 10:0. Ve čtvrtfinále je čeká Maďarsko, bronzový tým z červnového kontinentálního šampionátu v Brně, kde domácí ve vzájemném utkání ve skupině prohráli 0:1. Povede se jim další revanš?