Ze dna do play off? Jak Rooney spasil outsidera a ohromuje Ameriku

„Uvědomoval jsem si, že jsem poměrně daleko. Bylo to padesát na padesát. A já si řekl, proč to nezkusit?“ vyprávěl Rooney po utkání s Torontem.

„Naštěstí jsem to trefil perfektně. Správné rozhodnutí.“

Bývalý kapitán a nejlepší střelec anglické reprezentace v Major League Soccer opět zazářil. Parádní ranou z přímého volného kopu rozhodl těsný duel, který domácí D.C. vyhráli 1:0. Svým desátým gólem v sezoně.

Znovu ukázal, jak je pro mužstvo z hlavního města důležitý. Od jeho letního příchodu se United, kteří v loňském ročníku skončili poslední, nebývale zvedli.

Když v neděli večer (21.00) porazí v předposledním utkání základní části doma New York City, mají jisté play off, do kterého postupuje prvních šest klubů. Slušný výkon na to, že se ještě v půlce července soužili na dně tabulky.

Než Rooney přestoupil z Evertonu, vyhráli D.C. United jenom dva ze čtrnácti zápasů. S anglickým fenoménem v sestavě naplno bodovali v jedenácti z osmnácti střetnutí a jsou velmi blízko tomu, aby se po dvou letech podívali do vyřazovacích bojů.

Odchovanec Evertonu je zkrátka pro United požehnáním. Na zbrusu nový stadion Audi Field, který klub slavnostně otevřel s jeho příchodem, pravidelně přiláká téměř dvacet tisíc lidí. Hraje s chutí, s nasazením sobě vlastním, dává góly, sedm jich připravil.

Spoluhráči i lidé z vedení si pochvalují, že je nesobecký, že nepůsobí namistrovaně.

„Ze začátku trénoval s kluky z akademie, protože áčko hrálo na druhé straně kontinentu. A po tréninku normálně sbíral kužely, balony. Moc kluků z áčka by se takhle asi nezachovalo,“ prohlásil generální manažer Dave Kasper.

„Je skvělé mít v týmu takového hráče,“ nepřekvapí trenér Ben Olsen.

„I kdybychom si odmysleli tu parádní trefu z přímého kopu, odehrál jeden z nejlepších zápasů od doby, co je tady. Jeho přístup je zejména pro mladé hráče nesmírně nakažlivý. Dokáže všechny strhnout, když je potřeba zabrat. V jistých ohledech má na mužstvo větší vliv než já,“ uvedl kouč D.C. United.

„A vítězství miluje.“

Tak ještě aspoň jedno, Mr. Rooney?