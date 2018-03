Derby s nádechem Hollywoodu. Do boje o LA může zasáhnout i Zlatan

Fotbal

Další 2 fotografie v galerii NOVÁ HVĚZDA LA GALAXY. Zlatan Ibrahimovic může obléknout dres nejúspěšnějšího klubu americké MLS už v sobotním derby proti Los Angeles FC. | foto: Jon Shard/LA Galaxy, AP

dnes 18:29

Na jedné straně herec Will Ferrell, na druhé Zlatan Ibrahimovic. Napadlo by vás použít tato dvě jména v souvislosti s fotbalem v jedné větě? Donedávna nikoliv, před víkendem je to nasnadě. Americká MLS totiž láká na velkou bitvu o Los Angeles. První zmiňovaný muž je spolumajitelem nového klubu LAFC, kdežto slavný útočník může poprvé hrát za konkurenční Galaxy.