Soccer podle Beckhama. Jak si Angličan koupil v Miami fotbalový klub

S úsměvem oznamoval, že mu konečně schválili plán, který měl v hlavě od chvíle, kdy jeho kariéra spěla ke konci. Před pěti lety se rozhodl, že chce vlastnit fotbalový klub, v únoru 2014 o něj oficiálně zažádal.

„A od začátku jsem věděl, že bude sídlit tady,“ prohlásil na slavnostní prezentaci v Miami. Na videu mu gratulovaly celebrity jako herec Will Smith, tenistka Serena Williamsová či nejdražší fotbalista planety Neymar. Nechyběly ani konfety a skandování lokální skupiny fanoušků, která do pondělí neměla v MLS komu fandit.

Do největšího města v jihovýchodní části Floridy vrátí Beckham elitní fotbal - pro Američany soccer - téměř po dvaceti letech. Původní tým Fusion zanikl v roce 2001 a nový celek, který zatím nemá název, barvy, ani stadion, by se měl do MLS zapojit od sezony 2020.

Další sportovci-majitelé Jaromír Jágr

legendární hokejista je od loňského dubna stoprocentním vlastníkem prvoligového Kladna, za které možná o víkendu dokonce nastoupí Paolo Maldini

člen italské fotbalové síně slávy spoluvlastní zmíněné Miami FC, které hraje v USA druhou nejvyšší soutěž Mario Lemieux

jediný člověk na světě, který je na Stanley Cupu zvěčněný jako hráč i jako majitel klubu. V Pittsburghu má někdejší kanadský hokejista sochu Michael Jordan

úplně první bývalý hráč a majitel klubu NBA v jedné osobě. Nejlepšímu basketbalistovi všech dob patří Charlotte Hornets LeBron James

basketbalová hvězda Clevelandu má minoritní podíl v Liverpoolu. Ten patří Fenway Sports Group, která nakládá s LeBronovými marketingovými právy. Zvažoval, že by finančně pomohl i kamarádovi Beckhamovi, ale z plánů sešlo

„Bylo to náročné a rodilo se to v bolestech,“ přiznal Beckham. Dlouhé čtyři roky usiloval o udělení licence. Cesta k ní ale byla plná nečekaných nástrah a spousty slepých uliček.

Sháněl sponzory, investory, ale hlavně místo, kde by mohl pětadvacátý klub MLS vůbec hrát.

Beckham původně plánoval výstavbu stánku u miamského přístavu v laguně Biscayne Bay. Jen si to představte - pětadvacet tisíc lidí by se mohlo kochat nejen hrou, ale i výhledem na oceán a okolní mrakodrapy. Posléze jednal ještě o dvou dalších lokacích, nakonec uspěl ve černošsko-hispánské čtvrti Overtown.

V jedné z nejchudších částí města vyroste stadion až za 500 milionů dolarů. Beckham a jeho spolek investorů se nicméně dohodli, že ho budou financovat. Město si ho totiž kvůli projektu baseballové arény, která následujících čtyřicet let vyjde daňové poplatníky na téměř dvě a půl miliardy dolarů, nemůže dovolit.

Beckham naopak díky prozíravému tahu z minulosti „má kde brát“. Nechme stranou, že jeho příjmení je samo o sobě prestižní značkou, která denně vydělá dva a půl milionu korun.

Když v roce 2007 přicházel do Los Angeles Galaxy, aby jako bývalá hvězda Realu Madrid zpopularizoval soccer ve Spojených státech, součástí kontraktu s ligou byla i klauzule na levnější licenci.

Ve smlouvě stálo, že až ukončí kariéru, může si při expanzi MLS pořídit tým za 25 milionů dolarů. Pro představu: Nashville, který bude 24. celkem soutěže, zaplatil podle odhadů médií 150 milionů.

„Už když jsem přicházel do Galaxy, okamžitě jsem poznal obrovský potenciál MLS. Když mi ligový komisař Don Garber vysvětlil dlouhodobé plány, řekl jsem mu, že do toho rozhodně půjdu,“ vysvětloval svůj tah Beckham.

„Chci do Miami nalákat hvězdy, ty nejlepší hráče. Ale důležitější pro nás je založení akademie. Pokud se nám to povede, lidé v Miami budou na svůj klub ještě pyšnější. Uvidí třeba profesionálně hrát své děti,“ vysnil si bývalý anglický reprezentační záložník.

Vstup do světa amerického socceru načasoval optimálně. Popularita sportu roste, průměrná návštěvnost na MLS každou sezonou stoupá - za posledních deset let o víc než 5 300 diváků na 22 113. Třeba italská liga má jen o padesát lidí vyšší čísla.

Mimochodem, v Miami už jeden fotbalový tým, jehož hráči kopou do kulatého míče, je. Spoluvlastní ho někdejší italský kapitán Paolo Maldini a během premiérového ročníku North American Soccer League, což je v USA druhá nejvyšší soutěž, nalákal na svůj stadion i téměř deset tisíc lidí.

„David chce mít globálně úspěšný tým v úžasném městě,“ míní Garber. „Byl fantastický fotbalista, který pomohl zpopularizovat naši soutěž. Myslím, že bude i fantastický majitel.“

Očekávání jsou vysoká, ale Beckham má rozhodně na čem stavět.