Mahriz je nejdražším Afričanem. A Leicester zase fantasticky vydělal

Díky tomu je od úterý Rijád Mahriz, sedmadvacetiletý alžírský záložník, nejdražším africkým fotbalistou všech dob.

Jen co podepsal smlouvu a navlékl dres se šestadvacítkou, už se hlásil v supermoderním tréninkovém centru Manchesteru City, který za něj vysázel víc než za kteréhokoli jiného hráče v klubové historii: šedesát milionů liber, v korunách kolem 1,75 miliardy. Pořádný balík!

Trenér Guardiola k němu kráčel s nataženou pravicí, usmíval se a pak ho dobrosrdečně poplácal po zádech i po tváři. To on si Mahrize přál, to on z něj udělal rekordní nákup. Fotbalový král Anglie se plácl přes kapsu a Leicester, odkud Mahriz odchází, zase vydělal.

Sice už se mu definitivně rozpadla záloha ze zázračné mistrovské sezony, ale kdo by neprodával?

Trojice tahounů Kanté, Drinkwater a Mahriz vyšla Leicester v součtu na pouhých sedm milionů liber. Všichni přicházeli jako neznámí a pak klub opouštěli jako žádané hvězdy: Kantého koupila Chelsea za 32 milionů liber, Drinkwater tamtéž odešel za pětatřicet a Mahriz teď oba výrazně překonal. Leicester na něm vydělal 150krát!

Takhle se dělá fotbalový byznys.

Leicester ukázal, jak moc se vyplatí důsledný skauting hráčů. Mahrize si vyhlédl před čtyřmi lety v druholigovém francouzském Le Havre a musel ho přemlouvat, protože technik s kouzelnou levačkou do té doby jméno klubu nikdy neslyšel.

„Myslel jsem, že jde o ragbyový tým,“ přiznal později s úsměvem. „Nevěděl jsem, jestli je to zrovna ta pravá adresa pro mě. Ale když jsem poprvé uviděl zázemí, hned jsem změnil názor. Zalíbilo se mi tam.“ S Leicesterem slavil nejdřív postup do Premier League, pak záchranu a nakonec i senzační titul. Čeho dosáhnout víc? Aby mohl myslet třeba na úspěch v Lize mistrů, musel se posunout výš.

Manchester City za alžírského záložníka vysázel 1,75 miliardy korun. Přitom Leicester ho kdysi koupil za zlomek: v přepočtu za 12 milionů.

Mluvilo se o Barceloně, Arsenalu nebo Chelsea, ale nejvytrvalejší byli z City, v zimě nabízeli dokonce ještě o pět milionů liber víc, ale tehdy Leicester jeho cenu šrouboval výš a výš. Mahrize to štvalo, trucoval, na týden se ztratil a bojkotoval tréninky.

Nakonec mu nezbylo než srazit paty a zůstat, ale ve zbytku sezony už to nebyl on: zatímco za podzim stihl devět branek a stejný počet asistencí, na jaře se trefil jen třikrát a přidal jedinou gólovou přihrávku. Teď se bude muset ukázat víc.

„Pod Guardiolou půjde moje hra nahoru,“ navnadil fanoušky. Když najde formu z mistrovské sezony, mělo by to stačit.