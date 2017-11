Unikátní vedení soupeře Slavie. Hokejový fanda i anglický nešika

Nezní to sice tak bizarně, jako když předseda anglického Southamptonu, loňského soupeře Sparty v Evropské lize, kromě šéfování fotbalovému klubu stíhal na Světovém poháru trénovat hokejisty z Týmu Evropy...

Podobné je to ovšem zcela určitě.

Vlastníkem izraelského Maccabi Tel Aviv je byznysmen Mitchell Goldhar, jeden z nejbohatších Kanaďanů a zároveň majitel nejdražší hokejové relikvie všech dob.

Od anonymního amerického sběratele koupil za téměř půldruhé miliardy dolarů dres Paula Hendersona, který v září 1972 rozhodl slavnou hokejovou Sérii století mezi Kanadou a Sovětským svazem.

„Ten gól pro Kanaďany pořád hodně znamená a já ho chtěl vrátit naší vlasti. Jsem hrdý, že se mi to podařilo,“ vysvětloval Goldhar, než začal cenný trikot s devatenáctkou na zádech půjčovat do muzeí, na výstavy i do hokejové Síně slávy.

Goldhar se narodil v kanadském Torontu, ale předky má v Izraeli. A právě odtud pochází jeho druhý sportovní klenot. Je to osm let, co se stal majitelem nejslavnějšího fotbalového klubu ve Svaté zemi - koupil Maccabi Tel Aviv. Proč? „Chci, aby celá Evropa poznala, co je Maccabi. Aby se o Izraeli konečně psalo i pozitivněji, než je v téhle době zvykem,“ zdůvodňoval.

Nejdřív hodnoty, pak úspěchy

„S týmem mám dlouhodobý plán. Bude to drahé, budeme muset být všichni trpěliví, ale jednou... jednou budeme úspěšní,“ slíbil Goldhar před časem.

Záhy po nákupu vyžehlil všechny klubové dluhy, zkoušel různé trenéry, oslovil nové lékaře, fyzioterapeuty, výživové odborníky, prostě na koho si vzpomenete. I nové zázemí financoval.



Maccabi Tel Aviv Vizitka Stal se prvním klubem v Izraeli, který se mohl účastnit soutěžních zápasů. Založený byl v roce 1906 a v zemi je vůbec nejstarší. Jako jediný nikdy nesestoupil z tamní nejvyšší fotbalové ligy, kterou už jednadvacetkrát vyhrál. Poslední titul má z roku 2015, kdy se klub také probojoval až do základní fáze Ligy mistrů, ve třetím předkole tehdy vyřadil Viktorii Plzeň.

„Nejde mi pouze o fotbal. Rád bych v klubu nastolil určité hodnoty,“ líčil. „Chceme po hráčích stoprocentní disciplínu, profesionalitu, oddanost. Nikdo z nich není víc než klub,“ zdůrazňoval.

Ty největší úspěchy s Maccabi zažil mezi lety 2012 a 2015, kdy tým získal tři tituly v řadě a postoupil i do Ligy mistrů. Ve stejné době se na lavičce začali střídat cizinci, i Peter Bosz, současný trenér Dortmundu, v Tel Avivu necelý půl rok strávil.

Rady z Anglie

Současným koučem je Boszův krajan Jordi Cruijff, syn trojnásobného vítěze Zlatého míče Johana Cruijffa a už devátý zahraniční trenér za posledních pět let.



Na fotografiích ještě trenérem Newcastlu, nyní je však Steve McClaren konzultantem trenéra Jordiho Cruijffa v Maccabi Tel Aviv.

„Jsem přesvědčený, že s tebou budeme hrát fotbal, jaký chceme. Že budeme úspěšní,“ říkal kanadský majitel Cruijffovi, který už v klubu pět let předtím působil jako sportovní ředitel.

Když se stal v létě trenérem, do Izraele pozval i Steva McClarena, trenéra z Anglie. „Chtěl pomoct s přechodem do nové role,“ vysvětlil bývalý kouč a nynější konzultant izraelského Maccabi.



„Pro nás je to persona s velkými zkušenostmi,“ vítal ho majitel Goldhar. Pro jiné je však McClaren mužem s rozporuplnou pověstí.

Podceňované Middlesbrough sice dovedl do finále Poháru UEFA a s Twente vyhrál nizozemskou ligu, také se ovšem podílel například na posledním sestupu Newcastlu z Premier League a především na krachu anglické reprezentace v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2008. A to měl přitom v týmu Beckhama, Gerrarda, Lamparda a další hvězdy v nejlepších letech.

„Se Stevem jsme v kontaktu už od doby, kdy mě jako asistent Sira Alexe Fergusona vedl v Manchesteru United. Právě on mě jako jeden z mála trenérů uměl udržet vždy motivovaného,“ vzpomínal Cruijff na původní spolupráci.

Ta současná, izraelská zatím přináší průběžné čtvrté místo v domácí soutěži a neúspěch v Evropské lize. Maccabi je po čtyřech zápasech bez šancí na postup a rovněž bez vstřeleného gólu. Změní to ve čtvrtek proti Slavii?