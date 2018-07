Moc jsem si přál, aby trenér Svědík zůstal, přiznal jihlavský Zoubele

Zatímco řada jeho spoluhráčů z loňské prvoligové sestavy FC Vysočina stále přemýšlí, zda svoji další budoucnost spojit s nyní už druholigovou Jihlavou, on má jasno. Lukáš Zoubele nabídku na prodloužení smlouvy neodmítl.

„Sešel jsem se s panem Jinochem (sportovním manažerem FC Vysočina - pozn. red.), probrali jsme situaci a on mi pak dal týden na rozmyšlenou,“ prozradil rodák z Ústí nad Labem, který letos v prosinci oslaví 33. narozeniny. „Začal jsem si vedle sebe dávat plusy a minusy a nakonec mi z toho vyšlo, že zůstanu,“ dodal.

Lukáš Zoubele Fotbalový záložník se narodil 20. prosince 1985 v Ústí nad Labem. S fotbalem začal v FK Český Lev Neštěmice, odkud ve 14 letech přestoupil do Teplic. Zde se nakonec propracoval až do prvoligového A-týmu. Nejvyšší domácí soutěže si pak vyzkoušel také v dresu Kladna, Jablonce nad Nisou, Brna a naposledy s Jihlavou. Na Vysočinu přišel v roce 2016 a letos s klubem prodloužil smlouvu. Mezi jeho největší úspěchy patří start v Evropské lize s Jabloncem. Se Severočechy vyhrál i domácí pohár.

Cítil jste, že o vás Jihlava skutečně stojí?

Přesně tak. Navíc jsem i já měl určitý podíl na sestupu, takže se nyní budu snažit, abychom se vrátili zpátky do první ligy. Přestože vím, že to bude ohromně těžké. Bude hodně záležet na tom, jaký se tady podaří poskládat tým. Každopádně jaro jsme měli fakt dobré.

Hodně vašich spoluhráčů prý má zaječí úmysly. Jak vnímáte současnou situaci okolo Vysočiny?

Nevím, jestli to můžu komentovat, nicméně je pravda, že je teď v týmu dost ruchu. Někteří kluci pomýšlejí výš, chtějí do první ligy. Na jednu stranu je chápu, ale Jihlava o ni chce taky bojovat. Navíc vždycky plnila všechny podmínky. Všechno tady perfektně fungovalo.

Jednu chvíli se hodně mluvilo také o možném odchodu trenéra Martina Svědíka, který měl velký podíl na bodově úspěšném jaru. Sledoval jste vývoj jeho kauzy s napětím?

Jasně, protože jeden z mých dotazů na pana Jinocha při jednání byl ten, jestli pan Svědík zůstane. Moc jsem si to přál, protože pod ním měla naše hra opravdu hlavu a patu. Jsem rád, že zůstává.

On to ale asi vidí trochu jinak...

(usmívá se) Možná. Ale já vím, že svoji šanci ještě určitě dostane. Je to dobrý trenér, všichni to viděli. Znovu opakuji, že za sebe jsem moc rád, že nakonec zůstal.

Ani jeho pověstná příprava tenhle váš postoj trochu nezviklá?

(směje se) Je fakt, že příprava pod panem Svědíkem je opravdu extrémně náročná. On se sice směje, že je to normální, ale já jsem takovou předtím nikdy nezažil. Trénujeme hodně, hrajeme s dobrými mančafty a s první ligou poměrně vyrovnaně. Třeba teď naposledy s Teplicemi. Jen nedáváme góly. Tak snad budou naše nohy v druhé lize lehčí. Každopádně je lepší mít těžší přípravu, než abychom pak v sezoně nestíhali.

Vysočina hledá posily. Klub čekají perné dva měsíce Guinejský středopolař Kamso Mara se znovu zapojil do přípravy druholigového FC Vysočina, ovšem jeho setrvání v klubu je dál velmi nejisté. „Musím potvrdit, že tento hráč, jenž na sebe na jaře výrazně upozornil, projevuje eminentní zájem Jihlavu opustit,“ přiznal ředitel jihlavského klubu Jan Staněk. „Jednoduše nechce hrát druhou ligu.“ Podle informací MF DNES trénoval Mara minulý týden v Jihlavě pouhé dva dny, pak oznámil, že je nemocný. „Jasno o tom, zda na základě platného profesionálního kontraktu setrvá na Vysočině, nebo přestoupí do nejvyšší soutěže, chceme mít co nejdříve. Pokud odejde, musíme přivést plnohodnotnou náhradu,“ hlásil Staněk. Naopak už dnes by se mohl k týmu trenéra Martina Svědíka znovu připojit Jozef Urblík, který v minulých dnech zkoušel štěstí v maďarském týmu Videoton FC. „Jednání dospělo do takové fáze, že Jožův přestup byl na spadnutí. Bohužel zatím neprošel zdravotními testy. Pokud se v tomto ohledu něco rapidně nezmění, tak se Jožo nejpozději v pondělí znovu zařadí do letní přípravy u nás,“ uvedl ředitel jihlavského klubu. Navíc přidal i informace o dalších změnách v kádru FC Vysočina. „Přestupu levého záložníka Jana Javůrka již nic nebrání. Jsme dohodnutí s hráčem i znojemským klubem. A obdobná situace panuje v otázce hostování plzeňského gólmana Dominika Sváčka,“ řekl Staněk a dodal: „Nadále jednáme o doplnění kádru na postech, které nás trápí. V tomto ohledu jsou před námi ještě perné dva měsíce.“

Rozebíral jste si pro sebe zpětně, kde nastal v minulém ročníku zlom? Proč se sestoupilo?

Měli jsme na jaře skvělý začátek, jenže pak se nám zranili dva nebo tři lidi, včetně Davise (Ikauniekse - pozn. red.), a trošku to opadlo. Udělali jsme nějakých pět remíz, nicméně pořád to vypadalo nadějně. Podle mě se to celé lámalo asi tím, že jsme promarnili tři mečboly. První byl domácí zápas se Spartou, který rozhodla jedna střela z dálky. Potom jsme jeli do Brna a doufali, že nám bude stačit bod.

Jenže nestačil...

Přesně tak. No a na poslední zápas přijela Karviná, která hrála vabank, zatímco my jsme najednou měli těžké nohy. Prostě se to nepovedlo. Takhle sestoupit, to je ohromná škoda. Zvlášť poté, co všichni cítili, že jaro bylo fakt dobré. Proto se taky vedení snaží, aby udrželo co nejvíc hráčů.

Těšíte se na novou sezonu, byť půjde už jen o druhou ligu?

Určitě se těším. Vždycky je lepší hrát zápasy. Jedním z mých úkolů v Jihlavě je pomáhat mladým. A já se na to těším. Je to pro mě další zkušenost.

Navíc minimálně první kolo ještě odehrajete v iluzi první ligy, protože vás čeká cesta na hřiště Brna, které stejně jako Jihlava letos sestoupilo...

(usmívá se) Taky jsem si říkal, že máme zajímavý los. Že si to hned takhle na úvod rozdáme.

Fanoušci mají určitě jasno v tom, že by Vysočinu rádi viděli na konci příští sezony znovu v první lize, ale jak se na tuhle možnost díváte vy?

Nejdřív musíme vědět, kdo zůstane, jaký vlastně budeme mít kádr. Vyhlašovat něco teď, to by nedávalo hlavu ani patu. Zatím je v kádru pořád dost otazníků. Určitě se ale budeme snažit, budeme se prát. A na konci sezony se uvidí, na co to bude stačit.