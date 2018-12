Zoubele má životní formu. Kariéru mu restartovala operace mandlí

Jenže absenci technického fotbalisty způsobovala také zdánlivě banální choroba. „Často jsem měl angíny,“ prozrazuje Zoubele, že ho trápily opakované záněty krčních mandlí. „A už se to nedalo. Tělo se mi hrozně oslabovalo antibiotiky.“

Před zhruba rokem a půl se proto rozhodl pro radikální operativní řešení. „Od té doby angínu nemám a nemusím řešit, že se třikrát za rok vracím zpět do tréninku a doháním nějaké manko,“ líčí.

Zmiňované odstranění mandlí mu však pomohlo i jinak. „Cítím se líp. Ve svém věku mám paradoxně nejlepší běžecké testy, jaké jsem kdy měl,“ říká středopolař, který za dva týdny oslaví „Kristovy roky“.

Ve druhé lize není lepší hráč, tvrdí šéf FC Vysočina

Zoubeleho pohoda byla znát také na hřišti. „V utkáních i na trénincích je vidět, že hraje s obrovskou chutí a užívá si, že je zdravý,“ uvedl na začátku listopadu ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Je to skutečný lídr. Řekl bych, že momentálně není v druhé lize lepší hráč,“ pokračoval šéf jihlavského klubu.

„Odehrál jsem patnáct ligových utkání a nějaká pohárová. Takže s tím jsem hrozně spokojený,“ usmívá se Zoubele.

Jeho výkony oceňují také jihlavští fanoušci. Ti ho hned třikrát v řadě v hlasování na oficiálním webu klubu zvolili hráčem měsíce. A určitě nejen kvůli jeho výborné střelecké formě.

Zoubele, který v jedenácti po sobě jdoucích prvoligových ročnících nedal více než tři góly za sezonu, v dosavadním průběhu Fortuna:Národní ligy nasázel sedm branek.

„Ty góly, to je taková třešinka,“ usmívá se Zoubele. „Je to ale i tím, že jsem měl i jinou pozici. Trenér Svědík mi dal trošku větší volnost, hrál jsem pod hrotem, dostával jsem se hodně do zakončení. To mi vyhovovalo. Góly přibývaly a hlavně: některé byly i vítězné. Za to jsem byl rád.“

Zoubele měl tak parádní podzim, že se mezi jihlavskými fanoušky začala objevovat „zaručená informace“: během zimní pauzy odejde za trenérem Martinem Svědíkem do prvoligového Slovácka.

Spekulaci oživil také duel předehrávaného úvodního jarního kola druhé ligy v Pardubicích, ve kterém Zoubele nenastoupil.

„Byl zraněný. Ale na utkání byl s mužstvem,“ vysvětlil absenci zkušeného fotbalisty Staněk. „Nehrál jsem, protože v předchozím zápase s Ústím nad Labem jsem střídal už v 56. minutě, kvůli svalovému problému,“ dovysvětlil Zoubele.

Informace o tom, že by o něj mohl mít zájem prvoligový klub, Zoubeleho potěšila. „Je příjemné, když se o vás mluví. Snem každého hráče je hrát první ligu, to nezastírám,“ připouští Zoubele. „Ale já jsem v Jihlavě spokojený, takže to nechávám být. Chci si užít dcerky a blížících se Vánoc. A uvidíme, co bude nebo nebude.“

Staněk na dotaz MF DNES popřel, že by k nějakému jednání s klubem z Uherského Hradiště ohledně Zoubeleho došlo. „Přestupní termín ale začíná až 26. ledna,“ doplnil.

Případní zájemci tak mají času dost. „Prvoligové týmy ještě hrají,“ připomíná Zoubele. „Je možné, že se něco objeví později, ale zatím fakt nic nevím. Ale mým snem určitě je první ligu znovu hrát.“

Pokud by se skutečně nějaký prvoligový zájemce o bývalého hráče Kladna, Teplic, Jablonce či Brna našel, možná by to ve 33 letech mohla být pro Zoubeleho jedna z posledních šancí hrát nejvyšší soutěž.

Jihlavský fotbalista Lukáš Zoubele oslavuje svou trefu proti Ústí.

„Věk běží a nezastavuje,“ připouští hráč se 193 starty v elitní společnosti. „Ale já se teď opravdu cítím výborně, fotbal mě hrozně baví a rozhodně se nechystám za rok nebo za dva končit. Chci hrát dál. Jestli zůstanu v Jihlavě, nebo se naskytne něco jiného, to uvidím.“

Do prvoligové společnosti by se mohl vrátit i s FC Vysočina. Vždyť Jihlava je po polovině druhé ligy na druhém místě, s dvoubodovou ztrátou na vedoucí České Budějovice.

Sám Zoubele se nechal slyšet, že se cítí spoluzodpovědný za sestup. Také proto v létě prodloužil na Vysočině smlouvu. „Nikdy jsem z ligy nespadl a cítil jsem, že se takhle nechci loučit ani s Jihlavou. Proto jsem chtěl zůstat a pomoct,“ vysvětluje. „Půlka sezony se povedla a uvidíme, co bude dál.“