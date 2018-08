Jihlavský fotbalista Zoubele o vedrech: Trénovali jsme od rána

Vyhráli jste ve Znojmě 3:0, ale vypadáte zničeně...

Byl to hodně náročný zápas, jeli jsme sem s tím, uhrát body, ale vedro se na nás podepsalo. Ve druhém poločase jsme toho měli plné kecky. Naštěstí jsme vstřelili gól na 3:0 a pak už jsme to dohrávali v klidu. Ale byl to obrovsky těžký zápas. Jsem rád, že jsme ho zvládli.

Jak jste se v minulém týdnu ve vedrech připravovali?

Snažili jsme se trénovat dřív, než bývá zvykem, třeba už v devět ráno, abychom se vyhnuli největšímu vedru. Také trenéři dbali na to, abychom měli dostatečný přísun minerálů, hořčíku i soli.

Poprvé jste letos skóroval...

Už jsem měl v prvních dvou zápasech šance, ale gól jsem nedal. Tak jsem se chtěl trefit co nejdřív, ať už mám klid. Naštěstí se to povedlo.

Vyhráli jste, ovšem hlavně v defenzivě se objevilo hodně chyb.

Na tom musíme pořád pracovat. Víc si zažít automatismy do defenzivy. Trenér nás na to upozorňuje, že sice máme tři výhry, ale pořád jsou okýnka vzadu.

Naposledy jste hrál druhou ligu před 11 lety. V čem je jiná?

Tenkrát jsem hrál za Ústí nad Labem. Už je to hodně let, tak nedokážu říct, jestli se něco změnilo. Ale soutěž nám už teď ukázala, že v ní jsou kvalitní mančafty. Třeba minulý zápas s Pardubicemi byl ohromně těžký. Je to velmi organizovaný tým, budou hrát špičku. Musíme hrát poctivě každý zápas.

Přestupní okno ještě není uzavřeno, nicméně z Jihlavy odešlo asi nakonec méně opor z prvoligové sezony, než se původně očekávalo. Co říkáte na momentální složení kádru?

Když jsem vyjednával o smlouvě, tak tohle byla jedna z otázek – kdo odejde, kdo přijde. Jsem velmi potěšen, jak tým vypadá. Za to patří velký dík vedení, že hráče udrželo, ambice jsou jednoznačné.