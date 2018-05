Jihlavský kapitán Vaculík: Rozhodnutí, jestli končím, padne po sezoně

Psal se rok 1994, když tehdy jedenáctiletý chlapec z Brna poprvé oblékl jihlavský dres. Tolik toho od té doby prožil.

Vystřídal několik klubů v Česku a okusil také angažmá na Kypru. S Mladou Boleslaví kdysi nastoupil v boji o Ligu mistrů proti Galatasarayi Istanbul a také se podílel na vítězství v boji o Pohár UEFA proti týmu Olympique Marseille.

Zkušeností za tu dobu nasbíral spoustu. I proto před veledůležitým utkáním s Karvinou, jež rozhodne o dalším (ne)působení Jihlavy v první lize, říká: „Spím dobře, nejsem nervózní. Starají se o to i moje děti, aby mě nervozita nepřepadla.“

Mohlo se však stát, že po minulém kole v Brně, kde ze zdravotních důvodů střídal na konci první půle, nebude pro poslední kolo sezony k dispozici. Za přispění fyzioterapeuta se dal ale do pořádku a dnes může nastoupit. Navíc, byť rozhodnutí ještě nepadlo, může to být jeho poslední zápas kariéry.

Povězte nejprve, jaký je váš zdravotní stav?

Děláme vše pro to, abych byl do zápasu připravený. Po zápase v Brně jsem úplně optimistický nebyl, ale teď vše nasvědčuje tomu, že bych měl být do utkání nachystaný.

Co přesně se vám v Brně stalo?

Ve výškovém souboji s (Milanem) Lutonským mě píchlo u kyčle a měl jsem pohmožděný kyčelní kloub. Zpočátku jsem si myslel, že tam budu mít trhlinu, naštěstí se to nepotvrdilo. Teď to dáváme s fyzioterapeutem dohromady a stav se hodně zlepšil. Už od středy trénuji normálně s týmem.

Hrajete proti Karviné, v momentální situaci je to zápas roku.

Tak to je. Vždycky nějaký zápas přijde jako zápas roku. Mohl to být zápas v Brně, kdybychom ho zvládli, ale získali jsme jen bod. V případě zápasu s Karvinou máme dvě malé výhody. Jednak, že hrajeme na domácím hřišti, a jednak, že nám stačí pouze remizovat, abychom se zachránili. Věřím, že tyto dvě malé výhody budou dostatečné, abychom úkol, kterým je nepochybně záchrana, zvládli.

Spíte poslední dny dobře?

Já spím velmi dobře. O to se starají i moje děti, aby mě nervozita nepřepadla. Možná to přijde těsně před zápasem, ale já netrpím na to, že bych týden před zápasem, i přestože je důležitý, spal méně.

Snažil se trenér týden oživit právě s ohledem na důležitost?

Ne, já si myslím, že tohle ani nebylo potřeba. Už jsme netrénovali ani tolik intenzivně tím, že se blíží konec sezony. Člověk se na zápas potřebuje připravit víc psychicky než fyzicky. Bylo to odlehčenější od těch fyzických dávek. Každý si uvědomuje, o co nám jde, a koncentrace na každém tréninku byla veliká.

Na záchranu stačí remíza. Zaměřili jste se tedy více na defenzivu, abyste neinkasovali?

Neřekl bych. My to máme vyvážené. Defenzivu jsme během jara zlepšili. Když vezmu poslední dva zápasy, Brno si téměř žádnou šanci nevytvořilo a Sparta možná měla dvě. Defenziva nám relativně klape. Až na zápasy s Jabloncem a Ostravou jsme nedostali víc jak jeden gól v zápase. Nicméně i teď chceme hrát na vítězství, přičemž všechno pochopitelně začíná od dobré defenzivy.

Karviná možná trochu překvapivě odvolala před veledůležitým utkáním trenéra Josefa Muchu. Místo něj povede tým v zápase sportovní ředitel Lubomír Vlk. Co na to říkáte?

Je to pro mě trochu překvapení. Jedenáct zápasů na jaře nevyhráli. Asi chtěli dát nový impulz v kabině. Nevím, jak moc to může vyjít, protože co jsem četl, tak manažer Vlk tam stejně byl na každém zápase a v každodenním kontaktu. Možná to taková změna nebude, možná jo. Pro nás se tím nic nemění, musíme se soustředit na sebe.

Bude to váš poslední zápas?

Momentálně to je můj zápas, ale co bude potom, vyřešíme po sezoně.

A vy už jste se rozhodl?

Nerozhodl, až po sezoně.

Jak velkou roli bude hrát v rozhodování výsledek v sezoně?

Výsledek úplně nerozhodne. Budeme se bavit o jiných věcech, jestli by to mělo smysl, podle zdravotního stavu a podobně.