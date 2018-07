Konec kariéry? Jihlavský kapitán Vaculík se zase rozhodoval na Šumavě

„Měl jsem na výběr vlastně jen ze dvou možností. Buď zůstanu v Jihlavě, nebo skončím,“ svěřil se pětatřicetiletý dlouholetý kapitán FC Vysočina. „Musel jsem dát dohromady svůj zdravotní stav, pocit, že nechci odcházet za téhle situace, a pak jsem se taky ptal trenéra, jestli o mě ještě bude mít vůbec zájem. No a nakonec mi z toho všeho vyšlo, že smlouvu ještě o rok prodloužím,“ doplnil.

Také letos si prý svoje myšlenky na téma budoucnost třídil na Šumavě. „Sice jsme původně plánovali, že vyrazíme někam k moři, ale máme dvě malé děti, takže jsme nakonec došli k názoru, že bude lepší, když zůstaneme v Česku. Byli jsme jednak na Šumavě a pak taky na chalupě tady na Vysočině. Čas jsme trávili s dětmi venku,“ prozradil Vaculík.

Hlavním důvodem, proč loni zvažoval konec kariéry, byla psychická únava z dalších bojů o záchranu. V tomto směru si ovšem v sezoně 2017/18 nikterak nepolepšil. Naopak. Závěr Vysočině nevyšel, takže spadla do druhé ligy.

„Po téhle stránce to bylo horší, ale zase na druhou stranu se dá naše jaro hodnotit celkem pozitivně. Udělali jsme dvacet bodů, což ukázalo, že práce pod vedením trenéra Svědíka by rozhodně nemusela být špatná,“ zamýšlel se aktuálně nejstarší hráč jihlavského kádru. „Uděláme všechno pro to, abychom se co nejdřív vrátili,“ slíbil.

Druhá liga je ovšem pro všechny zatím velkou neznámou. Navíc kádr pořád ještě doznává změn. A tak se Vaculík v tuhle chvíli soustředí hlavně na přípravu. No a když vyjde chvilka času, rád se podívá i na právě probíhající světový šampionát v Rusku.

„Viděl jsem všeho všudy asi pět zápasů, ale tipnul bych si, že ve finále bude Francie a Chorvatsko,“ hlásil jihlavský kapitán.