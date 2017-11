V kabině Slovácka vládne zklamání. Nic ještě není ztraceno, věří Sadílek

„To je sice pravda, ale nakonec i bod by se počítal. Teď nemáme žádný, což je úplně nejhorší,“ uvědomuje si Sadílek, že porážka 1:2 udržela tým na posledním místě tabulky první fotbalové ligy.

Jak derby hodnotíte?

Byli jsme snad celý zápas lepší, ale už se s námi táhne, že převahu nedokážeme gólově vyjádřit, to je náš zásadní problém. Dnes jsme na to měli dost šancí, jen já sám dvě. Bez gólu nemůžeme vyhrát.

Branek jste dali za půlsezonu jen jedenáct. Čím to je?

Asi smůla se nám lepí na paty. Nedokážu si vysvětlit, čím jiným by to mohlo být.

Která šance vás mrzí víc?

Asi ta druhá, kterou mi gólman vyrazil. Byla vyloženější, měl jsem asi střelu víc umístit, míč šel přímo na brankáře a on s ním měl i tak velké problémy. Předtím do břevna jsem to poslal z voleje.

Zlín byl v zápase velmi slabý.

Cítíme to. O to větší je zklamání. Tlačili jsme celou dobu, oni měli ve druhém poločase jen dva protiútoky a z nich nám dali druhý gól.

Jaká je nálada v kabině?

Je tam zklamání, nervy pracují. Každý to prožívá jinak, někdo nemluví, jiný tam udělá vítr. Teď se zase musíme semknout.

Dá se ještě situace zachránit v sobotním zápase s Jihlavou?

Můžeme se aspoň dotáhnout na ostatní týmy. Samozřejmě nic není ztraceno, na jaře je další spousta zápasů a ztráta není taková. Teď ale potřebujeme za každou cenu porazit Jihlavu, od toho se pak odrazit. I oni budou hrát o hodně, ale my budeme doma. Dnes jsme zklamali fanoušky, protože jsme nezvládli derby, aspoň trochu jim to můžeme vrátit výhrou v posledním zápase.

Pomohla by změna stylu?

To nechceme. Jsme ve hře, vytváříme si šance. Je to jen věcí proměňování.