Slavia je nejlepší tým ligy, chválí soupeře slovácký záložník Sadílek

„Na jednu stranu jsem byl za reprezentační pozvánku rád. Ale zároveň jsem věděl, že ve Slovácku je v přestávce hodně náročný tréninkový program a já jsem toho za reprezentaci moc neodehrál. Takže po osmi dnech víceméně nicnedělání nebyl návrat do klubu úplně fajn,“ povzdechl si Sadílek.

Věřili jste, že ještě s národním týmem kvalifikaci zachráníte, nebo už to bylo spíš zbožné přání?

Věřili jsme. Po San Marinu jsme měli doma Řecko, což byl stěžejní zápas. Věděli jsme, že když jej zvládneme, šance na postup ještě může být. Kluci se snažili, bojovali, nebyl to špatný zápas. Ale Řekové ukázali, že jsou kvalitním týmem, a vyškolili nás z produktivity. V zápase měli dvě šance a dali dvě branky.

Slovácko v pauze v poháru zvítězilo 5:2 v divizních Tasovicích. Pomohlo to týmu, nebo spíš potřebujete nakopnout dobrým výsledkem v lize?

Asi by to spíš chtělo ten dobrý výsledek v lize. I pohár může být impulzem, ale to první kolo, to je... Neřekl bych přímo povinnost, protože kolik týmů už proti soupeřům z nižších soutěží narazilo. Ale mělo by se to zvládat.

Slavia, se kterou se doma střetnete v neděli, je coby lídr ligy ke zlepšení sebevědomí těžký sok.

Je to tak, pro mě určitě nejlepší tým v lize. Loni jim to ještě nešlo podle představ, ale teď si u nich vše sedlo a jejich fotbal se mi moc líbí.

Opravdu velké množství slávistů si plnilo reprezentační povinnosti. Můžete toho využít? Co říká vaše vlastní zkušenost?

Možná to nějaký vliv mít bude. Ani reprezentační sraz áčka nebyl moc povedený. Ale mají skoro týden na regeneraci, jejich hráči jsou na cestování zvyklí.