Sadílek po výhře na Dukle díky dvěma vlastním gólům: Nikdy jsem to nezažil

„Někdy se stane, že si někdo dá vlastní branku, ale dvakrát za jedno utkání... Štěstí se přiklonilo na naši stranu, ale je to zároveň varování, že příště musíme být více produktivní,“ dodal.

Jaký to byl zápas?

Velmi těžký. My jsme prospali první poločas, Dukla byla lepší. Řekli jsme si v kabině, že musíme hrát úplně jinak, držet balon. Jen jsme v podstatě nakopávali dlouhé pasy, což nemělo žádný smysl. Po půli jsme začali hrát více po zemi, dostali jsme se k centrům a měli jsme i nějaké šance.

Vyhráli jste, ale nedali jste gól…

Je to o tom, že v tom vápně jsme. Samozřejmě, Dukla měla velkou smůlu, ale na to se nehraje. My se to tam snažíme dotlačit za každou cenu.

Dokážete se vcítit do pozice Martina Chlumeckého?

To asi ne. Musí to být šílené. Přitom podle mě neodehrál nijak špatný zápas, v podstatě takové dva smolné góly. Pro hráče to musí být těžké, nezávidím mu.

Po Olomouci jste porazili i Duklu, jste na vítězné vlně?

Určitě. Měli jsme k výhře blízko i na Bohemce, tlačili jsme. Na Spartě 0:1, teď se to konečně podařilo a vyhráli jsme venku. Je to pro nás hodně důležité.

Myslíte, že se můžete vyšvihnout do první části tabulky? Přeci jen po pěti kolech už se to začíná rozdělovat.

Na to je asi ještě příliš brzy. Pro nás byl důležitý tento zápas, protože jsme věděli, že Dukla není v úplně ideálním rozpoložení, že utkání moc nezvládá, i když šance mívá. Dívali jsme se na video, že měli i dobré momenty. Prohra by byla zklamání.

V závěru jste měl malou šanci, dalo se to proměnit?

Rozhodně, to jsem strašně pokazil (smích). Měl jsem to dát, lépe to umístit. Snažil jsem se, abych nepřestřelil, ale stejně jsem netrefil branku. Ještě, že jsme nakonec vyhráli, protože by mě to jinak mrzelo.

Máte před sebou derby se Zlínem, je to důležitá vzpruha?

Obrovská. Asi nás to trochu uklidní, máme devět bodů po pěti kolech, ale nesmíme se uspokojit a musíme vyhrávat dál. Zlín jsme minulý rok doma neporazili, takže to musíme letos fanouškům vynahradit.