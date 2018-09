Českobudějovický útočník Pouček posílil fotbalisty Táborska

Fotbal

Zvětšit fotografii Lukáš Pouček (vlevo) z Českých Budějovic se soustředí na míč, Guelor Kanga ze sparty padá. | foto: Petr Lundák, MF DNES

dnes 7:57

Ještě ve středu hrál v základní sestavě Dynama v pohárovém zápase na hřišti Litoměřicka. Už v neděli v 17 hodin odpoledne ale může vyběhnout v modrých barvách Táborska ve druholigovém duelu s Chrudimí. Útočník Lukáš Pouček odešel na hostování z českobudějovického klubu do týmu jeho táborského konkurenta. Rodák z Mladé Boleslavi a odchovanec Sparty Praha bude v Táborsku hostovat do konce podzimní části. Pak se vrátí do Dynama.