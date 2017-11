Pokorný: O šanci v Montpellieru zabojuju, ale nesmím být naivní

Pokorný chce o šanci dál bojovat a zůstat ve Francii, ale pokud se jeho situace nezlepší, bude v prosinci řešit budoucnost.

Na jaře odehrál za Montpellier 13 ligových zápasů a bránil i hvězdy Paris St. Germain nebo Monaka. S příchodem nového trenéra Michela Der Zakariana se však Pokorného pozice v mužstvu radikálně změnila. Mladý stoper byl na podzim pouze jednou na lavičce a jinak nastupuje za B-tým.

„Vím, že jsem francouzskou ligu hrál relativně dobře, a nevidím důvod, proč bych ji zase nemohl hrát. Teď jde o to, abych přesvědčil trenéra, že mu do té vize sedím. Zatím to tak není, těžko říct, jestli se to změní,“ řekl ČTK Pokorný.

„Jsou to takové vlny. Jednou jsem nahoře a věřím, že to zlomím, potom je den, kdy motivace není taková a jsem z toho hodně přešlý. Ale je to hodně o hlavě a věřím, že se tím posouvám i jako člověk,“ přidal.

Prioritou zůstává setrvání v Montpellieru, situace však pro něj nesmí být beznadějná. „Mám ještě smlouvu na tři roky a udělám všechno pro to, abych tady hrál. Ale člověk nesmí být naivní, a když ví, že je to nemožné, musí trošku přemýšlet o budoucí kariéře. Pokud budu po podzimní části vědět, že to nikam nevede, určitě bych si chtěl sednout s manažerem klubu i agentem a říct si, co bude dál. Ale je to daleko a může se změnit spousta věcí,“ uvedl Pokorný.

Mrzí ho, že nehraje, protože jinak se mu ve Francii libí. „Je to zvláštní. Člověk si žije sen, že se dostal do zahraničí, bydlí v nádherném městě. Co se týče osobního života, jsem spokojený. Ale to hlavní, co má fungovat, teďko nefunguje. Peru se s tím, protože to je moje první zahraniční angažmá a nechci ho takhle ukončit a utíkat. Cítím podporu od majitele a sportovního ředitele, ale člověk chce hrát,“ prohlásil liberecký odchovanec.

Cesta do prvního týmu je pro něj o to složitější, že Montpellieru se na podzim daří. Francouzskému mistrovi ze sezony 2011/12 patří v tabulce osmé místo a společně s vedoucím PSG má dokonce nejlepší obranu Ligue 1, když ve 12 kolech jen osmkrát inkasoval.

„Kdybychom dostávali hodně gólů, určitě by to bylo jednodušší. Takhle trenér nemá důvod nic měnit. My hrajeme jiným stylem, než jsme hráli na jaře, kdy to byl takový hurá fotbal. Teď je to hodně založené na defenzivě,“ vysvětlil Pokorný.

Na dálku sleduje také situaci v Liberci, jehož sportovní ředitel Jan Nezmar od prosince nastoupí do pražské Slavie. „S Honzou jsem skoro nejvíc z kontaktu z celého Liberce, když neberu rodinu. Bavili jsme se o tom a myslím, že je to pro něj krok dopředu. Kdyby byl hráč, tak by to bylo brané jako přestup do většího klubu. Já mu to hrozně přeju, že se může posunout a pracovat zase v jiné dimenzi a jiných podmínkách,“ mínil Pokorný.

„Samozřejmě pro Liberec to bude obrovská ztráta. Říká se, že jeden člověk klub a tým nedělá, ale myslím, že tady výjimka potvrzuje pravidlo, protože Honza Liberec držel. Teď po jeho odchodu všichni zjistí, co všechno tam dělal a co budou muset dělat místo něj,“ dodal obránce s jedním startem za českou reprezentaci.