Ostravskému Pazderovi při derby vypadla čočka a zranil si sval

„Protihráč mě zasáhl rukou do obličeje a čočka mi vypadla,“ popsal svoje trable. „Jestli se mi to stalo dvakrát třikrát v životě, tak je to hodně. Tím, jak mi vypadla, byla suchá a nešla nasadit. Musel jsme odběhnout na záchod, abych ji dal do vody a nasadil si ji.“

Zrovna když se vracel na hřiště, dal karvinský Guba gól. „Říkal jsem si, že to je smůla,“ uvedl.

Navíc o přestávce střídal kvůli problémům se svalem na noze. „Byla tam nějaká svalová křeč. Snad to bude dobré,“ přeje si.

Místo něj na pravý kraj obrany naskočil Arťom Mešaninov, který na tom postu nehrává. „Ale přidal tam agresivitu, zametl to tam. Chybí mu však lepší ofenzivní fáze,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.