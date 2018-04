Ostravský kapitán Pazdera: Nul vzadu si vážíme, ale s pokorou jedeme dál

Jak náročné bylo uspět, když v první půli jste měli hodně šancí, ale gól nepřišel?

V přestávce jsme si řekli, že musíme pokračovat v tom, co jsme hráli. Jsem rád, že jsme to vydrželi, protože psychicky to bylo náročné, když tam byly tyčky, břevna. Trochu jsme se báli, aby Bohemka neuspěla z nějaké šance. Naštěstí jsme pak dali dva rychlé góly.

Bohemians hrají venku mnohem hůře než doma. Ukázali to?

Ukázali neukázali... Když tady přijela Dukla, tak venku ještě nevyhrála a u nás zvítězila. Nikdo není slabý.

Ale Baník ukázal, že se zvedá.

Věřím tomu. A Bohemka je cenný skalp. Přece jen je v horní polovině tabulky a my vzadu. Nemůžeme se ale dívat, jestli hrajeme se Spartou, Bohemkou, nebo Brnem. My musíme bodovat s každým.

A drží se i obrana, protože jste už tři zápasy nedostali gól, že?

Toho si vážíme a s pokorou jdeme dál. Doufám, že nám to vydrží co nejdéle. S novým trenérem přišel impulz, sestava se ustálila, a když se daří, není důvod do ní sahat.