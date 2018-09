Na hřišti budeme nepřátelé, varuje Pazdera před návratem do Zlína

Lukáš Pazdera je v Baníku druhou sezonu. Jaké to je hrát doma ve Zlíně, poznal už na jaře.

„Je to zvláštní, specifické. Mám tam hodně známých. Zlín je menší než Ostrava, takže lidé, kteří tam na fotbal chodí, se vesměs všichni znají. Vždy to tam pro mě bude trochu jiný zápas než ty ostatní,“ řekl Pazdera.

Zlín vs. Ostrava Online reportáž sledujte od 18 hodin

Na jaře Baník ve Zlíně v důležitém utkání o záchranu vyhrál 2:0. Pazdera ale žádné výčitky od svých kamarádů neslyšel. „Hecovačky samozřejmě byly a jsou, ale tehdy nám spíše blahopřáli, přáli nám záchranu.“

Teď vás čeká přímý souboj o čtvrté místo. Čekal jste, že oba týmy po minulé sezoně, kdy hrály o udržení, budou nahoře?

Určitě ne. Je to příjemné překvapení. Bude to velice zajímavý a pikantní souboj, což je dobře pro nás, pro hráče a hlavně pro fanoušky.

Co by mohlo na Zlín platit?

To nebudu prozrazovat. Trenér Páník je má dobře nastudované. Můžeme překvapit. Sám jsem zvědavý, jak bude zápas probíhat.

Může vám pomoci, že trenér Bohumil Páník, Dame Diop a vy jste do Baníku přišli ze Zlína?

Může, protože to prostředí známe. A také Holci (Daniel Holzer) tam minulou sezonu hostoval, ale většina kluků ve Zlíně už hrála jako soupeři, takže to tam známe všichni. Věřím, že utkání zvládneme.

Ze Zlína během roku odešlo několik výborných hráčů, a přesto se drží nahoře. Čím to je?

Určitě mu pomohlo, že jsme v roce 2017 vyhráli pohár. Tím do klubu přitekly nějaké peníze a majitel měl větší možnost vybrat hráče. K tomu v Evropské lize nasbírali výborné zkušenosti, ty na hřišti nenatrénujete, musíte si takové zápasy prožít. K tomu přišel trenér (Michal Bílek), kterého neznám, ale co jsem se bavil s klukama ze Zlína, tak ho chválí a jsou spokojeni. Když je dobrý trenér a kabina jde za ním, tak je tým na hřišti semknutý a výsledky přijdou. Kluci ve Zlíně si to užívají a chtějí být nahoře co nejdéle stejně jako my v Ostravě.

Vy jste také začali výborně.

Minulou sezonu jsme se trápili dole. Nikdo nechtěl připustit, aby se to opakovalo. Nikdo nepředpokládal, že budeme v horní šestce, ale rádi bychom se v ní udrželi, protože tabulka se začíná trochu dělit.

Na koho ze zlínských fotbalistů si musíte dát největší pozor?

Hrají dobře jako celek, musíme si dávat pozor na celý Zlín. A také na to, že hodně utkání rozhodli v devadesáté minutě, takže mají kvalitu i na střídačce. Znovu to bude válka jako se Spartou.

I přesto, že v mužstvu soupeře máte kamarády?

Jsou tam hráči, s nimiž jsem hrával, určitě se pozdravím, ale těch devadesát minut budeme nepřátelé.

Je pro vás utkání se Zlínem hodně důležité, když příští týden hostíte Slavii?

Se Zlínem i Slavií to budou těžké zápasy, ale takové jsou všechny v lize. Ani ten s Duklou nebyl lehký. A se Slavií můžeme zase čekat vyprodaný stadion, tak proč nepřekvapit.