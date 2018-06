Sehranost nám pomůže i výš, věří chrudimský gólman Mrázek

Sedmadvacetiletý Lukáš Mrázek je brankářskou stálicí chrudimských fotbalistů. V posledním kole proti Nymburku, kdy Chrudim slavila před vlastními fanoušky postup z ČFL do druhé ligy, ale rád přepustil svoje místo mladšímu spoluhráči Simonu Zímovi.

Litovat toho v žádném případě nemusel - Zíma společně s řádkou dalších náhradníků v základní sestavě chrudimského MFK přispěl k debaklu bezzubého Nymburka 10:0.

„Být na lavičce mi nevadilo, chytat může jenom jeden a Simon si to zasloužil. Předvádí dobré výkony a za béčko ‚odjezdil‘ celé jaro. Poradil si s tím dobře,“ chválil Mrázek kolegu mezi třemi tyčemi.

Když odhlédneme od nejdůležitějších věcí - prvního místa a postupu do druhé ligy - jaká ta letošní sezona byla?

Zase dobrá, osm let to tu táhneme vlastně stejní lidi, vždycky přijdou jenom jeden, nebo dva hráči. Jádro týmu je zdravé, z fotbalové stránky jsme předvedli solidní zápasy.

Největší síla vašeho mužstva tkví i díky tomu především v sehranosti, že?

Rozhodně, budeme z toho chtít těžit i ve druhé lize. Nějaké týmy už se chystají a my teprve jdeme na dovolenou... Sehranost by nám mohla dost pomoct, i když nebudeme mít tolik natrénováno.

Podzim jste měli famózní, na jaře to jednu chvíli haprovalo. Byl jste nalomený, když vás Vltavín začal dohánět?

Každý by lhal, kdyby tvrdil, že se o to první místo nebál. Měli jsme krizi dvou nebo tří zápasů po sobě, ale jsme rádi, že jsme to znovu nakopli a dotáhli to do takového konce. Je to úžasné.

Byl nějaký moment ještě před rozhodující výsledkovou pojistkou v Písku, kdy už jste napevno věřil, že to vyjde?

Celou dobu jsem si říkal, že jsme na vlně, ale pak se to na chvíli zadrhlo. Myslel jsem, že budeme klidní už po Litoměřicku, jenže s tím jsme (v normální hrací době) remizovali, i když všichni čekali tříbodové vítězství. Potom se to zase ztenčilo na čtyři body, ale po výhře nad Čížovou už to vypadalo slibně, i vzhledem k tomu, co jsme měli před sebou: Písek a poslední Nymburk. Řekli jsme si, že už to asi bude hotové.

Vy osobně jste tým zachraňoval v penaltách - body z nich byly pro psychiku pronásledovaného týmu velmi důležité.

To víte, že jsem rád, když klukům můžu takhle pomoct. Je to vždycky loterie; teď ke konci mi dával rady David Vodrážka. Na tom bylo vidět, že všichni mají zájem, aby se penalty dařily.

Jak se těšíte na druhou ligu? Čekají vás kromě jiného zápasy s Pardubicemi, Hradcem, Brnem, Jihlavou nebo Budějovicemi...

Abych pravdu řekl, teď se těším hlavně na dovolenou. Bude krátká... Ale na ty týmy samozřejmě taky - odmalička to hrajete proto, abyste si zahrál profesionální soutěž. Atraktivní budou hlavně derby s Pardubicemi a s Hradcem - myslím, že to bude mít pěknou kulisu a bude to vyhecované.

Nemáte strach z toho, že je na přípravu tak málo času?

Nějak se toho nebojíme, druhá liga pro nás bude zase nová výzva. Když si vzpomenu, jak jsme postoupili z divize do ČFL, taky jsme ze soupeřů měli podvědomý respekt a podařilo se nám to vyhrát. Tak se nám to třeba povede i ve druhé lize...

Až tak? To tedy nemáte skromné cíle.

Musím to trošku hecnout, ne? Určitě budeme chtít soutěž zachránit a doufám, že se nám to podaří. Čím výš skončíme, tím líp.

Zmínil jste dovolenou. Kde ji budete trávit?

Jedeme jenom po Čechách, vyrážíme do Pavlovic u Vyškova. Máme tam dopředu zamluvenou chatu.