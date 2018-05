Zahozené šance mě straší pořád, přiznává Masopust. Zůstane v Jablonci?

Jablonec chce Slavii oplatit prohru z finále poháru V Edenu se v sobotu od 16 hodin (online reportáž) odehraje velká fotbalová bitva s pikantní příchutí. Domácí fotbalisté Slavie stále živí teoretickou naději na zisk titulu nebo mohou získat jistotu druhého místa. Jablonec však ještě bojuje o lukrativní třetí příčku v tabulce, která znamená přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Tuto lákavou možnost podtrženou ziskem minimálně 70 milionů korun přitom ztratili minulou středu ve finále MOL Cupu porážkou 1:3 právě od Slavie. Proto mají Pražanům co vracet. „Tohle bude jiné utkání. Náš menší cíl v podobě postupu do předkola Evropské ligy jsme splnili, teď je ale šance být i výš a my se o tu šanci musíme poprat. Když vyhrajeme, můžeme se dostat při určité konstelaci na třetí příčku. Budeme bojovat. Ani Slavia ještě nemá jistotu druhé příčky zaručující kvalifikaci Ligy mistrů, takže nás určitě čeká těžké utkání,“ konstatoval jablonecký kouč Petr Rada.

„Bohužel si už do konce sezony nezahraju, mám natržený zadní stehenní sval, ale nedá se nic dělat, to k fotbalu patří. Teď musím mít pár týdnů úplný klid, ale na začátek letní přípravy už budu fit,“ popsal 25letý Lukáš Masopust. „Jinak to finále se Slavií byl pro mě takový typický zápas blbec. Nejdřív jsem nedal vyloženou šanci, pak jsem si udělal to zranění a ještě jsme prohráli...“

Tu promarněnou stoprocentní možnost z 12. minuty má prý v hlavě pořád. Navíc když pár desítek vteřin po ní šli slávisté do vedení. „Straší mě pořád, ale těch zahozených mě z jara straší ještě víc. Měl jsem velké šance i na Spartě nebo doma s Olomoucí, aspoň vím, na čem musím v létě pracovat nejvíc,“ vyprávěla jablonecká opora.

I přesto prožil Masopust v letošní jarní části nejvydařenější ligové období. Do zranění naskočil do všech jedenácti zápasů v základní sestavě, vstřelil čtyři góly a na dva nahrál a v březnu si odbyl i reprezentační premiéru v českém A-týmu.

„Co se týče statistik, tak asi jo, ale hlavně mi to šlo i herně, prostě jsem se cítil na hřišti dobře. Ale vždycky je to o týmu, kluci mě hodně hledali a když se daří mužstvu, tak se daří i jednotlivcům, což se u nás v Jablonci v jarní části potvrdilo,“ uvedl Masopust, který má v aktuálním ročníku už uzavřenou bilanci 4 + 7, svoji nejlepší za šest sezon v nejvyšší soutěži.

Jablonec už si zajistil účast v Evropské lize, ale v ligové tabulce je ve hře stále i třetí místo, zaručující přímý postup do základní skupiny. „Na Slavii se něco uhrát dá, Olomouc může ztratit na Spartě, takže já v posun na třetí místo ještě věřím,“ tvrdí Masopust, který přestoupil do Jablonce z Jihlavy v prosinci roku 2014.

Po sezoně zřejmě bude „horkým“ fotbalovým zbožím, o zájmu jiných klubů se mluví už od zimy. „Abych řekl pravdu, teď nic nevím. Můj agent pan Paska mi říkal, že jestli něco bude, že mi dá vědět, ale zatím se neozývá.“