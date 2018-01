Sparťan Mareček přestoupil do Lokerenu, kde kariéru nastartoval Koller

Fotbal

Zvětšit fotografii Lukáš Mareček už patří Lokerenu. Na snímku se sportovním ředitelem belgického klubu Willy Reyndersem a hráčským agentem Viktorem Kolářem ze společnosti Sport Invest International. | foto: SPORT INVEST

dnes 17:49

Fotbalista Lukáš Mareček se po pěti a půl letech vrátil do Belgie. Sedmadvacetiletý záložník přestoupil ze Sparty do Lokerenu, s třináctým týmem ligy podepsal smlouvu do léta 2021.

„První dojmy jsou pozitivní, Lokeren je klub jako jedna velká rodina,“ vzkázal Mareček krátce po podpisu smlouvy. V Lokerenu v devadesátých letech minulého století působila početná česká enkláva. Svou kariéru zde nastartoval Jan Koller, z něhož se poté stal s 55 góly nejlepší reprezentační střelec všech dob. Úspěšně s ním zde hrávali Roman Vonášek, Václav Budka či Martin Pěnička. Mareček zase dobře zná belgickou ligu, v letech 2010 až 2012 hrával za tamní nejslavnější klub Anderlecht Brusel. Pak rok hostoval v Heerenveenu a od léta 2013 byl ve Spartě. „Při rozhodování mělo vliv, že jsem v Belgii hrál a vím, do čeho jdu. Může to být i moje výhoda,“ poznamenal Mareček. „Tenkrát hrál Lokeren do šestého místa. Letos zatím sezonu úplně povedenou nemá, ale věřím, že ji dohrajeme úspěšně.“ I když je až třináctý ze šestnácti, má Lokeren naději na poháry. V belgické lize totiž po skončení základní části týmy od sedmé do patnácté příčky bojují v nadstavbě o Evropskou ligu. Sestupuje jen poslední, na Mechelen má devítibodový náskok, do konce základní části zbývá šest kol. „V Belgii si Lukáš vybudoval výbornou pozici, má na čem stavět. Lokeren má určitě vyšší ambice než napovídá současné tabulkové postavení a Lukáš by měl pomoci tyto cíle naplnit. Dělá mi radost, když vidím respekt, kterého se tomuto hráči v tradičním evropském klubu dostává,“ řekl hráčův agent Viktor Koláč ze společnosti Sport Invest. „Lukáš se může pochlubit působivým fotbalovým životopisem, má za sebou angažmá v zahraničích klubech, 150 zápasů v domácí soutěži a množství startů v evropských pohárech. Všude sec prezentoval jako absolutní profesionál s maximálním zaměřením na týmový úspěch. Především v zahraničí kladou na tento aspekt velký důraz,“ podotkl Kolář.

Nucený odchod Marečka ze Sparty mohl být pro mnoho fanoušků překvapením. Do Sparty přišel v létě 2013, postupně se prosadil do základní sestavy, ve středu pole hrával pravidelně, trenéři ho využívali i v obraně, kde dobře zvládal posty pravého beka i stopera. Patřil mezi jistoty, na které se trenéři mohli spolehnout. Odehrál přes sto zápasů. Loni na podzim byl s Lukášem Štetinou nejvytíženějším sparťanem, ale na jaro už pro něj místo nezbylo. Na začátku ledna sportovní vedení pražského klubu Marečkovi oznámilo, že s ním nepočítá. Nové angažmá našel po dvou týdnech. „Ve Spartě jsem prožil hezké chvíle, ty převažují nad těmi špatnými. Odehrál jsem hodně zápasů. Teď jen mě trochu mrzelo, že jsem musel trénovat mimo tým,“ poznamenal Mareček.