Trenéři mě raději brzdí, říká nový brněnský střelec Magera

Pokud bude pokračovat v dosavadním tempu, bude mít příležitostí k oslavě narození potomka přímo na hřišti habaděj. Magera si totiž v rozjezdu druholigové sezony drží vítanou bilanci: co zápas, to trefa. O třetí díl svou sérii prodloužil v neděli večer při domácí výhře 3:0 nad Chrudimí.

„Je to pan útočník, což ve Zbrojovce dokazuje. Doufám, že bude zdravý a bude nám dál takhle pomáhat,“ přeje si záložník Damián Bariš. „Tak by to mělo být,“ komentuje produktivitu svého vlajkového střelce brněnský trenér Roman Pivarník. „Jsem rád, že mu to padá. Je důležité, aby se útočník hned po příchodu střelecky chytil.“

Co by za takový kanón ve Zbrojovce dali na jaře. Tehdy se na víc než jeden zásah zmohl pouze záložník Rafael Acosta (trefil se dvakrát) a právě neschopnost vypotit gól srazila Brno z nejvyšší soutěže.

Jako hlavního léčitele střelecké impotence si klub vyhlédl Mageru, jehož vytíženost v Mladé Boleslavi pozvolna klesala. „Jsem vděčný Brnu a panu Požárovi (nový sportovní ředitel klubu), že mi zavolali a všechno upekli,“ neskrývá 35letý čahoun. „Jsem vděčný za každý zápas a chci udělat pro Brno maximum. Zatím se mi to, doufám, daří.“

Spolu s počtem jeho zásahů roste i cena každého z nich. Na úvod proti Jihlavě hlavou pouze zmírnil porážku, před týdnem ve Vlašimi z penalty zajistil Brnu bod. Tentokrát důraznou dorážkou po závaru přispěl k první brněnské výhře. „Už v předchozím zápase jsme hráli dobře na míči, teď jsme do toho ještě přidali branky a udrželi nulu. 3:0 je dobrý výsledek. Na to, že se hrálo tak pozdě, přišlo také dost lidí. Jak my, tak oni mohli odcházet spokojení,“ liboval si Magera, kterému by měla sedět aktuální brněnská strategie zaměřená na herní dominanci.

Jako masivní dobývací věž může operovat v blízkosti soupeřovy brány a nemusí se stahovat hluboko do pole. „To je můj styl, vždycky jsem tak hrával. Snažím se hodně napadat, kolikrát chodím i na gólmana. Trenéři mě brzdí, že na to mám věk, abych nechal běhat mladé. Ale mně to prostě nedá,“ usmívá se Magera. „Chci být na hřišti pořád prospěšný. I tím, že budu napadat a získávat nějaké balony.“

A samozřejmě střílet góly. „Ale jako kanonýr jsem se nikdy necítil. Jen jednou nebo dvakrát jsem dal v sezoně víc než deset gólů,“ připomíná Magera. Ve skutečnosti to zvládl jen před třemi lety v Mladé Boleslavi, kdy udeřil čtrnáctkrát. V Ostravě a rumunském Temešváru se dostal na devět zářezů za sezonu. „Byl bych rád, kdybych v Brně desetigólovou hranici znovu pokořil.“

Našlápnuto má solidně. Ale jeho hlavní metou je postup. „Věřím, že se tímto zápasem odpíchneme a začne to šlapat, jak bychom chtěli,“ prohlásil po výhře nad Chrudimí.