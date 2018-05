Z Jihlavy do Brna si šel pro jistější záchranu. Slavit ale může Vysočina

Vysočina Jihlava byla tehdy poslední, Zbrojovka na 12. místě před ní měla pětibodový náskok. O devět týdnů a 12 ligových kol později je postavení obou týmů zrcadlově obrácené. Jihlava je dvanáctá, zítra hraje v rámci 29. kola v Brně a výhra jí zajistí udržení nejvyšší soutěže.

Může jí ale stačit i bod. Tedy výsledek, který by do druhé ligy poslal právě Zbrojovku. Ta má do nižší soutěže beztak nakročeno. „Jihlava je taky pod tlakem, stejně jako my. Nikdo to nepodcení, každý k tomu přistoupí, jak musí, a vidím to jako důležitý zápas pro oba celky,“ krčí rameny na stejném místě jako v lednu Kryštůfek.

Ví, že vyhlídky Brna jsou mnohem komplikovanější, než si ještě nedávno představoval. „Tohle mužstvo má na víc,“ tvrdil po přestupu a může to zopakovat i nyní.

Proti Jihlavě, která se na jaře zvedla, hraje Brno o teoretickou naději. „Motivace je velká. Těším se na zápas, z mého pohledu bude specifický. Potřebujeme vyhrát, bereme jen vítězství,“ chystá se.

Připouští, že Vysočina ho svým vzepětím překvapila. „Když jsem tam byl já, těžko se vyhrával zápas, natož dva po sobě. Pak vletěli do jara a vyhráli čtyřikrát za sebou, navíc proti silným týmům,“ uznává.

Sleduje i herní progres svého bývalého celku. „Jihlava omladila. Začali víc běhat, hodně napadají nahoře. Hrají jinak,“ sleduje.

Buď jak buď je Zbrojovka před 29 .kolem na prahu sestupu, v případě nepřízně ostatních výsledků jí s Jihlavou nemusí stačit ani výhra. Kryštůfek vítá iniciativu klubu, který oznámil, že zve fanoušky do Brna na zápas zadarmo.

„Jako hráči jsme dali takový podnět a společně s vedením vzniklo to, že je fér zaplatit divákům vstupné,“ říká. „Je to dobré udělat, protože víme, že fanoušci nejsou spokojeni s tím, co předvádíme, a chceme to takto odčinit. Doufám, že jich přijde co nejvíc a potáhnou nás kupředu,“ přeje si.