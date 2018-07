Moře místo přípravy na druhou ligu. Střelec Kopecký se přepočítal

„S bráchou to trochu řešíme. Probíhalo nějaké hecování, ale zase to nebylo nic velkého,“ říká letošní vítěz. První místo v kraji si vystřílel čtyřiadvaceti přesnými zásahy. Žádnou větší váhu tomu ale nepřikládá.

„Svoje osobní statistiky neřadím před týmový úspěch, takže takové rubriky moc nesleduji. Je to hezké, ale v tuto chvíli je určitě důležitější, že jsme postoupili,“ přiznává Kopecký. Ve třetí lize v uplynulém ročníku dosáhl svého osobního maxima.

„V ČFL je tohle moje nejlepší sezona. Dosud jsem měl rekord dvacet gólů, teď jsem ho ještě vylepšil,“ je přece jen rád Kopecký.

Přesto byly ale v sezoně momenty, kdy se mu vůbec nedařilo a do zápasů ani nenastupoval.

„Musím říct, že psychicky jsem tyhle chvíle úplně nezvládal. Hrozně mi pomohl Radim Holub, který mi byl velkou psychickou oporou,“ děkuje asistentovi hlavního trenéra. Kopecký trpěl i na penaltách, které se mu nedařilo proměňovat.

„Bylo to tím, že člověk má v sobě nějaký psychický blok, a čím se snaží to prolomit, tím víc to nejde a nejde,“ vysvětluje Kopecký.

Paradoxně ale právě pokutový kop byl nakonec zlomovým momentem, kdy se mu zase začalo dařit a potvrdil roli střelce.

„Bylo to doma proti Dobrovicím. Po faulu jsem šel kopat penaltu, proměnil ji a v tu chvíli jsem se znovu nakopl,“ přibližuje Kopecký.

V příští sezoně bude mít před sebou další výzvu, Chrudimi se totiž podařilo postoupit do druhé ligy. Bude sedmadvacetiletý fotbalista i tam usilovat o pozici na předních příčkách mezi střelci?

„Nad tím zatím vůbec nepřemýšlím. Ve druhé lize to bude ještě těžší, ale těším se na to. Skórovat rozhodně pořád zůstane mým hlavním cílem,“ plánuje Kopecký.

Jeho tým už odstartoval přípravu na příští, o level vyšší sezonu. Kopecký se však aktuálně nepotí v posilovně, ale v africkém Egyptě, kde je na dovolené. Přemluvit k tomu rázného kouče Jirouska mu pomohlo drobné nedorozumění.

„Bylo těžké trenéra přesvědčit (směje se). Bohužel jsem to ale nějak špatně vypočítal a zaplatil tu dovolenou dlouho dopředu, takže jsem musel odjet, zrovna když kluci začali s přípravou. Budu se každopádně snažit to dohnat individuálním tréninkem,“ slibuje na dálku svému šéfovi.

A není sám, kdo vyměnil tréninkové dávky za příjemné chvíle u moře. Na dovolené je totiž také spoluhráč Lukáš Mastík, který se po návratu zapojí do přípravy společně s Kopeckým.